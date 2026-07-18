Más de 77.000 personas participaron en campaña para prevenir el trabajo infantil

(Imagen de referencia) El llamado es a garantizar el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a la educación, así como a protegerlos de cualquier forma de trabajo infantil. Foto: EFE - Paolo Aguilar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de las apuestas para mitigar el trabajo infantil en Colombia, el Ministerio de Trabajo adelantó recientemente una campaña llamada ‘Somos protectores de la niñez’, la cual movilizó a más de 77.000 personas con un mensaje de corresponsabilidad ante el trabajo infantil.

Esta iniciativa fue liderada por el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Adolescente Trabajador (CIETI), el cual presentó los resultados que dejó este trabajo, el cual se realizó el 12 de junio del presente año, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

“La gran apuesta nacional por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes logró consolidar un balance histórico de movilización digital, territorial e intersectorial en todo el país. Bajo una estrategia integral, la campaña reportó un alcance total de 77.463 personas sensibilizadas gracias a la ejecución de 106 acciones conjuntas que evidencian la profunda apropiación de esta problemática por parte de entidades del orden nacional, departamental y local”, detalló la cartera laboral.

Esta iniciativa contó de 50 acciones presenciales, 17 digitales y 38 de carácter mixto.

“El Ministerio del Trabajo y las entidades aliadas que conforman el comité reafirman que la prevención y erradicación del trabajo infantil es un compromiso que convoca a toda la sociedad, logrando transformar las cifras en una ciudadanía activa y protectora de la niñez colombiana”, detalló.

El panorama del trabajo infantil

Cifras manejadas por el Ministerio de Trabajo muestran que, durante el último trimestre del año pasado, 302.000 niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años trabajaron en Colombia. Esto se traduce en una tasa nacional de trabajo infantil del 2,8 %.

Esta problemática sigue estando más presente en los centros poblados y las zonas rurales dispersas, donde la tasa alcanza el 5,2 % (156.000 menores de edad). En contraste, para las cabeceras municipales se reporta una tasa del 1,8 % (146.000).

El Ministerio de Trabajo resalta que estas cifras son las más bajas que se han observado, sin embargo, reconoce que el trabajo infantil sigue siendo un desafío que exige acciones sostenidas, articuladas y con enfoque territorial.

“El trabajo infantil afecta el desarrollo integral, limita la permanencia escolar, pone en riesgo la salud y la seguridad, y vulnera el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, señala la cartera.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.