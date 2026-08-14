Más producción, menos empleo: así le fue a las manufacturas colombianas en junio

La fabricación de equipos de transporte registró, en junio, un aumento en su productividad del 22 % Foto: Renault

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó los más recientes resultados de su Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET), algo clave pues permite conocer cómo se está comportando la producción, las ventas y el empleo de la industria manufacturera del país.

En junio, señala el reporte, la producción real de la industria manufacturera registró un incremento de 4,1 %, 3,9 % en sus ventas reales y una caída de 1,1 % en su personal ocupado.

En la siguiente herramienta puede ver el comportamiento que, en junio , registró cada uno de estos rubros. También puede filtrar la información por territorios.

Producción

Grosso modo, se plantea un panorama positivo, pues lo que señalan las cifras es que el sector manufacturero está siendo más productivo.

Esto se ve reflejado en actividades como la fabricación de equipos de transporte, donde el incremento en la producción fue del 22 %, la fabricación de carrocerías para vehículos (19,2 %) y fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares en cuero (16,2 %).

En esta materia también se registraron caídas. La más grande fue en la fabricación de productos de caucho, la cual tuvo un retroceso del 29,8 %, seguida de la elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería (-15,4 %) y la transformación de la madera y sus productos (-11,5 %).

Ventas

En materia de ventas, la actividad que registró un mayor incremento fue la de fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques, con un alza del 27,9 %. Le siguieron fabricación de otros tipos de equipo de transporte (17,6 %) y elaboración de azúcar y panela (17,4 %).

En contraste, las actividades donde se evidenció un mayor retroceso fue Fabricación de productos de caucho (-22,2 %), fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y similares en cuero (-14,1 %) y Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería (-11,4 %).

Al contrastar ambos rubros, se evidencia que la actividad que registró el mayor crecimiento en producción en junio también presentó el mayor aumento en ventas, mientras que la que tuvo la mayor caída en producción estuvo entre las que registraron los mayores descensos en ventas.

Empleo

Este es el único rubro del análisis que registró un comportamiento negativo. La caída del 1,1 % en los puestos de trabajo se explicó, principalmente, por los retrocesos en la contratación que registraron los sectores de elaboración de azúcar y panela (-12 %), confección de prendas de vestir (-9,8 %) y curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles (-8 %).

Las actividades que registraron mayores incrementos es el número de personal ocupado fueron fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques (29,5 %), fabricación de otros tipos de equipo de transporte (21,7 %) y fabricación de muebles, colchones y somieres (5,4 %).

El primer semestre

El análisis del DANE revela que la producción real de la industria manufacturera de enero a junio aumentó 1,6 %, mientras que las ventas reales aumentaron 1,2 % y, de nuevo, el personal ocupado cayó, a un ritmo del 0,8 %.

“De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 20 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 3,5 puntos porcentuales a la variación total año corrido y 19 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 1,9 puntos porcentuales a la variación total”, explicó el Dane.

Último año

Si se analiza el comportamiento de los últimos doce meses, (julio de 2025 - junio de 2026 enfrentado con julio de 2024 con junio de 2025) se encuentra que la producción de las manufacturas aumentó 2 %, sus ventas crecieron 1,8 % y su personal ocupado decreció -0,1 %.

En ese periodo de tiempo, detalla el DANE, de las 39 actividades industriales representadas, un total de 22 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 3,2 puntos porcentuales a la variación total doce meses y 17 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 1,2 puntos porcentuales a la variación total.

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