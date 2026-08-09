Más producción y menos importaciones: el desafío de la economía colombiana

Aumentar la productividad y la eficiencia de la logística harían de Colombia un país más competitivo en el comercio internacional. Foto: Archivo Particular

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La competitividad de Colombia está constantemente bajo la lupa. Aumentar la capacidad del país para producir bienes y servicios que puedan competir con éxito en los mercados internacionales es un objetivo compartido por el Gobierno y las empresas.

Se considera clave para el desarrollo porque detrás de esta meta se esconden temas clave como mayores inversiones, mejoras en infraestructura, empleos estables y aumentos en los ingresos de la población.

Un análisis del Consejo Privado de Competitividad señala varios obstáculos que enfrenta la economía colombiana para fortalecer su competitividad, entre ellos, el debilitamiento de la formación bruta de capital, un entorno de baja confianza que limita las decisiones de inversión, el deterioro de la situación fiscal de la Nación y las dificultades del Estado para equilibrar sus ingresos y gastos.

El análisis del Consejo resalta que el reto más profundo para la competitividad ha sido aumentar su productividad, pues aunque la economía colombiana ha logrado crecer, lo ha hecho gracias a una mayor utilización de capital y trabajo, pero la productividad total de los factores ha tenido una contribución limitada. Esto, añade la organización, significa que el país todavía tiene dificultades para generar más valor con los recursos que ya tiene disponibles, lo que pone en evidencia la necesidad de aprovechar el potencial de la economía y transformar el crecimiento en competitividad sostenible.

Según lo explicado a El Espectador por el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, la competitividad en factores tan claves como el transporte de carga no comienza en las carreteras, sino en la manera en cómo el país produce, comercializa e invierte.

“El transporte es una actividad derivada: depende de que exista producción agropecuaria, industrial, minera, energética, comercial y de construcción para movilizar. Por eso, los países no se desarrollan porque muevan más camiones; mueven más camiones porque producen más”, explica.

El análisis que hace este líder gremial es que, en los últimos años, la economía colombiana se ha impulsado por su mayor consumo e importaciones, al tiempo en que el ahorro y la inversión retrocede, lo que hace que la producción nacional pierda dinamismo.

La evidencia de este desequilibrio se refleja en el más reciente reporte de importaciones entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Allí se muestra que, en los primeros cinco meses del año, las importaciones en Colombia se contaron en más de USD 29.648 millones, mientras que las exportaciones fueron apenas superiores a los USD 23.587 millones.

Lo anterior se traduce en un déficit comercial de USD 6.060 millones, una cifra que, aunque es 1,63 % inferior a la registrada en el mismo periodo del año pasado, sigue representando un desbalance considerable para el país.

El panorama podría mostrarse más complejo si se tiene en cuenta que, hacia finales de julio, Estados Unidos aumentó los aranceles a casi una tercera parte de los productos que exporta Colombia, al fijar una tasa del 12,5 %. Esto impacta aún más la competitividad colombiana, pues lo deja en desventaja de cara a otras naciones que mantienen un arancel del 10 % en este tipo de productos, como Ecuador, Canadá, India y Guatemala.

Con la intención de brindar un análisis más profundo sobre este tema, el próximo 14 de agosto, en Barranquilla, Foros El Espectador organizará un diálogo en el que participarán el presidente de Fedetranscarga y la nueva ministra de Transporte, Elsa Noguera. Allí también se abordarán las perspectivas del transporte de carga en Colombia y los desafíos que enfrenta el sector.

Duplicar las exportaciones

A pesar de todos estos desafíos, el presidente de Analdex, Javier Díaz Molina, considera que Colombia tiene el potencial de duplicar sus exportaciones en los próximos cuatro años, al pasar de un promedio anual de USD 50.000 millones a USD 100.000 millones.

“¿Por qué no nos ponemos como meta que, al término del gobierno de Abelardo de la Espriella, lleguemos a esos USD 100.000 millones?”, propone Díaz.

Para alcanzar ese objetivo, Analdex plantea una estrategia basada en cuatro ejes. El primero consiste en elevar la productividad mediante una mayor adopción tecnológica, el impulso a la innovación empresarial y la formación de talento, con el propósito de producir más y con mayor valor agregado. El segundo apunta a diversificar la estructura productiva, fortaleciendo sectores como la industria, la agroindustria y los servicios, para reducir la dependencia de unas pocas actividades exportadoras.

La hoja de ruta también propone mejorar la competitividad de las empresas mediante la reducción de los costos de transporte, energía, trámites y financiamiento. Finalmente, plantea ampliar la base exportadora del país, incorporando más empresas, regiones y sectores a las cadenas globales de valor. En conjunto, la apuesta busca construir una economía más productiva, diversificada y conectada con los mercados internacionales, capaz de sostener un mayor crecimiento de las exportaciones.

En últimas, si Colombia quiere venderle más al mundo necesita trabajar en una economía que sea capaz de competir con productos de un mayor valor agregado, de conseguir menores costos y una oferta de exportación más diversificada. Duplicar las ventas externas es posible, pero es un trabajo que demandará un cambio de paradigma para los próximos cuatro años.

Desde Fedetranscarga se propone que desde el Gobierno se entienda que la política de transporte también es una política productiva.

“Cuando crecen la industria, el campo, la construcción y las exportaciones, aumenta la demanda de transporte, se equilibran los corredores y mejora la productividad del sistema logístico”, detalla Cuervo.

El dirigente hace un énfasis en que no se puede construir una política pública basada en la desconfianza hacia la empresa, o con la idea de que cada problema económico se resuelve con una nueva regulación.

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