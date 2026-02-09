Más vuelos, más viajeros: los destinos más demandados en Colombia y el exterior

Entre enero y noviembre de 2025 se registró un crecimiento del 6,1 % en el número de pasajeros domésticos, así como del 11,5 % en pasajeros internacionales. Foto: Getty Images

En los últimos años, Colombia ha logrado consolidar un crecimiento en el número de viajeros aéreos, actividad que se vincula directamente al negocio del turismo.

Según el más reciente boletín de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), entre enero y noviembre de 2025 se registró un crecimiento del 6,1 % en el número de pasajeros domésticos, así como del 11,5 % en pasajeros internacionales.

La escalada desde el año 2019 ha sido considerable, pues desde entonces la primera de las mencionadas categorías creció un 23 %, mientras que la segunda aumentó en 81,5 %.

Los destinos nacionales más demandados, entre enero y noviembre de 2025, fueron:

Bogotá: 10,6 millones

Rionegro: 4 millones

Cartagena: 2,4 millones

Cali: 2,29 millones

Barranquilla: 1,12 millones

“En el mercado doméstico se evidencia que Rionegro es el aeropuerto con mayor crecimiento, alcanzando un 11,3% comparado con cifras de 2024, mientras que Cartagena y Cali, presentan crecimientos del 10% y del 10,3% respectivamente. Por su parte, Barranquilla (+5,5%) y Bogotá (+4,3%), aunque registraron crecimientos fueron menores a los de los aeropuertos anteriormente mencionados”, detalló la IATA.

Los destinos internacionales más demandados, entre enero y noviembre de 2025 fueron:

Estados Unidos: 2,92 millones

España: 1,14 millones

México: 1,02 millones

Perú: 757.918

Panamá: 704.173

“Los mayores crecimientos frente a 2024 se registraron en las rutas hacia Argentina (+44,3%), Brasil (34,7%) y Perú (+27,6%)”, precisó la IATA.

El transporte de carga también tiene números verdes

El boletín también detalla que, en la mencionada ventana de tiempo, el transporte de carga evidenció un crecimiento de del 6,4 % en los kilogramos transportados para el segmento doméstico, mientras que el mercado internacional continúa estable, con un aumento de apenas el 0,4 %.

Los principales destinos nacionales de carga (en kilogramos), fueron:

San Andrés 17,42 millones

Cartagena: 6,31 millones

Santa Marta 1,77 millones

Bucaramanga: 1,47 millones

Medellín: 90.024

Los principales destinos internacionales de carga (en kilogramos), fueron:

Estados Unidos: 283,59 millones

España: 18,59 millones

Perú: 8,68 millones

México: 13,89 millones

“El balance de 2025 es positivo en múltiples frentes. Mientras el transporte de pasajeros creció un 6,1% en lo corrido del año, el segmento de carga doméstico también mostró su fortaleza con un aumento del 6,4%. Es destacable el caso de Medellín, que no solo crece en pasajeros, sino que casi triplicó su movimiento de carga nacional, evidenciando el papel estratégico de la aviación para la logística y competitividad de nuestras regiones”, concluyó Paula Bernal, Country Manager IATA Colombia.

