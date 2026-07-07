Mauricio Gómez Amín será el ministro de Comercio del gobierno De la Espriella

Mauricio Gómez Amín, exsenador por el Partido Liberal, designado como ministro de Comercio por Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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En medio de la suspensión del proceso de empalme y el cruce de declaraciones con el gobierno Petro, Abelardo de la Espriella, presidente electo, anunció una serie de designaciones este martes para ir completando su equipo de trabajo en el alto gobierno.

Entre los nombramientos se cuenta el de Mauricio Gómez Amín, exsenador y jefe de debate del presidente electo, quien encabezará el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Gómez, quien es abogado especialista en derecho público, fue Representante a la Cámara y Senador (esto último por el Partido Liberal). También concejal de Barranquilla durante dos periodos y edil de esa misma ciudad. Es una figura muy cercana a la casa Char.

Los retos del ministro designado

De la mano de la transición energética (y el castigo sistemático a las industrias extractivas por parte de la administración Petro), el país ha ido diversificando poco a poco su canasta exportadora.

En los últimos años, las exportaciones no tradicionales (que también agrupan las ventas de oro) crecieron 16 % en las ventas internacionales del país: pasando de ser 37 % en 2022 a 53 % en 2025 en los totales anualizados.

Si se mira el periodo entre 2022 y 2025, el mejor año para las ventas internacionales de Colombia fue el primero, con transacciones que llegaron a un acumulado de USD 56.957 millones; esto gracias en parte a los precios del petróleo y el carbón de ese momento. El primer trimestre de 2026 arrancó fuerte (promedio de USD 4.603 millones), mostrando el mejor desempeño para este periodo desde 2022.

El Gobierno actual estima que este año el PIB cerrará con una expansión de 2,6 %. La apuesta de la administración Petro ha sido por seguir impulsando sectores como la agricultura y la agroindustria, que a su vez han ganado mayor protagonismo en las exportaciones, en detrimento de las industrias extractivas.

Hacia el futuro, sin embargo, varios analistas han señalado que, si bien el agro es necesario, puede no representar el salto productivo y en ingresos que la economía colombiana necesita.

Al mirar hacia esos horizontes, lo que algunos expertos ven es la necesidad de crecer en sector servicios, especialmente en turismo, y en ir moviendo la aguja del PIB hacia el reino de lo digital: menos manufactura y más economía del conocimiento.

Pero estos son movimientos que se ejecutan durante décadas, pues requieren de una serie de factores adyacentes. Por ejemplo, hablar de turismo a escala nacional (por fuera de los centros típicos) requiere contar con vías, sistemas de transporte y, poca cosa, seguridad.

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