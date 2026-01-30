Logo El Espectador
Economía
Colombia busca asegurar suministro de gas con nueva terminal de GNL

Transportadora de Gas Internacional (TGI) lanzará en abril una licitación mundial para asegurar suministro de GNL a la terminal Ballena, en La Guajira. La obra, en alianza con Ecopetrol, operará desde enero de 2027 con una FSRU de Hoegh Evi y busca cubrir el déficit de gas que podría llegar al 56 % en 2029.

Agencia Bloomberg
30 de enero de 2026 - 03:00 a. m.
Un puerto de GNL en Cartagena, departamento de Bolívar, Colombia.
Foto: Photographer: Carlos Parra Rios/ - Carlos Parra Rios

El mayor operador de gasoductos de Colombia planea lanzar una licitación mundial para asegurar el suministro a largo plazo de gas natural licuado (GNL) para una terminal de importación que está construyendo.

Ante la disminución de las reservas nacionales de gas natural, Colombia se ha visto obligada a recurrir a importaciones de GNL, que en ocasiones duplican o triplican el costo del suministro local. El país andino depende actualmente de su única terminal de GNL en Cartagena, y se necesita nueva infraestructura para cubrir un déficit cada vez...

