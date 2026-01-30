Colombia busca asegurar suministro de gas con nueva terminal de GNL

Un puerto de GNL en Cartagena, departamento de Bolívar, Colombia.
Foto: Photographer: Carlos Parra Rios/ - Carlos Parra Rios
El mayor operador de gasoductos de Colombia planea lanzar una licitación mundial para asegurar el suministro a largo plazo de gas natural licuado (GNL) para una terminal de importación que está construyendo.
Ante la disminución de las reservas nacionales de gas natural, Colombia se ha visto obligada a recurrir a importaciones de GNL, que en ocasiones duplican o triplican el costo del suministro local. El país andino depende actualmente de su única terminal de GNL en Cartagena, y se necesita nueva infraestructura para cubrir un déficit cada vez...
