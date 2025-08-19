“Es riesgoso intervenir el mercado, pero también perder productores”: Minagricultura

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura. Foto: Oscar Pérez

En los últimos meses, el agro ha sido noticia por varias razones. Por un lado, los productores de arroz y papa han tenido importantes crisis, tanto así que los primeros salieron a paro dos veces este año y los segundos estuvieron a punto de hacer lo mismo. De fondo, el problema es que no siempre la producción agropecuaria es rentable en Colombia y hay múltiples fallas estructurales que vienen desde hace décadas. Entre ellas se encuentra el desequilibrio en la comercialización de los alimentos, por lo que el Ministerio de Agricultura busca...