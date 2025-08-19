No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“Es riesgoso intervenir el mercado, pero también perder productores”: Minagricultura

El agro es protagonista por el crecimiento económico, pero también por las crisis de los agricultores y las medidas que ha tomado el Gobierno de intervenir el mercado de los alimentos. En medio de la coyuntura, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explica cuáles son las apuestas para el último año del gobierno Petro.

María Camila Ramírez Cañón
19 de agosto de 2025 - 11:00 a. m.
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura.
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura.
Foto: Oscar Pérez

En los últimos meses, el agro ha sido noticia por varias razones. Por un lado, los productores de arroz y papa han tenido importantes crisis, tanto así que los primeros salieron a paro dos veces este año y los segundos estuvieron a punto de hacer lo mismo. De fondo, el problema es que no siempre la producción agropecuaria es rentable en Colombia y hay múltiples fallas estructurales que vienen desde hace décadas. Entre ellas se encuentra el desequilibrio en la comercialización de los alimentos, por lo que el Ministerio de Agricultura busca...

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
ART RT(16144)Hace 48 minutos
Fiel reflejo de un gobierno incompetente y mitómano, que nunca tiene responsabilidad de nada…. Y no es capaz de auto cuestionarse, y en este caso, ahora la “culpa” del desastre es de los campesinos.
Atenas (06773)Hace 1 hora
Q’ EE le abra tribuna a esta necia e incompetente ministrica de agricultura, quien se limita a presentar datos amañados q’ le suministra el DANE- asunto q’ ha sido motivo de crítica constante por parte del destacado estudioso del acontecer económico y columnista aquí, E.Sarmiento- con base en los cuales se desparrama en fútil prosa politiquera a fin de sacar en limpio al gbno del chambón Petro, uno no sabe si lo hace pa dejarla en ridiculo o xq’ aún EE le come cuento al demente p/dte. Atenas.
