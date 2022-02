Meta sigue cayendo en la bolsa: ¿Qué está pasando con la matriz de Facebook?

Imagen de referencia. Foto: Agencia AFP

Meta acumuló esta semana un retroceso del 6 %, tras perder el viernes un 0,75 % sin dar señales de una posible remontada. Las acciones han bajado más del 45 % desde el máximo de septiembre, una caída sin igual entre las grandes acciones de empresas de tecnología de Estados Unidos en los últimos años.

El desplome sacó a Meta de la lista de las diez compañías globales más grandes por valor de mercado, pero además también hizo que la cotización de sus acciones cayera a su nivel más bajo registrado.

Lea: Meta (Facebook) sale del grupo de las 10 empresas más grandes por valor de mercado

Google limitará intercambio de datos en dispositivos Android

Una de las peores noticias para Meta está el anuncio de Google esta semana de que lanzaría una iniciativa de privacidad para teléfonos Android. El objetivo para el gigante de la web es el de encontrar un nuevo equilibrio entre el reclamo creciente de confidencialidad de parte de los usuarios y de los reguladores con la necesidad de permitir a los anunciantes segmentar finamente su publicidad a gran escala, reportándole de paso, miles de millones de dólares.

Aunque la compañía dijo que la medida es amigable con los anuncios publicitarios, también recuerda la política de privacidad modificada de Apple Inc., que afectó a la publicidad digital y fue un factor detrás del catastrófico informe de resultados de Meta de este mes. (Lea: Meta perdió US$230.000 millones en bolsa, el mayor recorte visto en Wall Street)

Los malos resultados

A principios de febrero, Meta borró más de US$230.000 millones de capitalización, el mayor recorte de valor que se ha visto en Wall Street, tras reportar en la víspera unos pronósticos de futuro y cifras de usuarios peores de lo esperado.

En ese momento, la caída descontrolada de las acciones estuvo relacionada con la publicación de un beneficio neto a la baja en el cuatro trimestre, así como el estancamiento del número de usuarios de Facebook con respecto al trimestre anterior.

A raíz de esto, se puso en duda sus perspectivas de crecimiento y se desencadenó la mayor liquidación en la historia de Wall Street en términos de pérdida de valor.

“El equipo de gestión necesita mostrar a los inversionistas en los próximos trimestres un camino hacia el crecimiento”, dijo David Wagner, administrador de cartera de Aptus Capital Advisors. Agregó que las acciones que posee están “en el purgatorio” y que la actitud del mercado “no podría estar en peor nivel”.

Una carrera

Los problemas de crecimiento de Meta siguen contrastando con otros gigantes tecnológicos que reportaron sólidos resultados esta temporada, lo que ayudó a limitar las caídas en sus acciones en medio de un comienzo de 2022 mayormente negativo.

También puede leer: Las acciones de Meta de han desplomado un 45 % desde septiembre

Durante mucho tiempo, los inversionistas no han dudado en comprar acciones de las grandes empresas de tecnología, apostando a que el grupo seguirá teniendo un crecimiento sólido. Así, caídas de la magnitud de la de Meta no han ocurrido en la era de empresas de capitalizaciones de mercado de US$1 billón.

Apple no ha registrado una baja del 40 % desde 2013, según datos recopilados por Bloomberg. Para Microsoft Corp., Amazon.com Inc. o Alphabet Inc., la última vez que anotaron una caída de esta escala fue en la época de la crisis financiera.

Meta “es la compañía que a la gente le encanta odiar, y Alphabet es una alternativa fácil si desea exposición a publicidad en línea”, dijo Bill Stone, director de inversiones de Glenview Trust Co. “No se reciben preguntas difíciles de los clientes por tenencias de Alphabet, que está funcionando bien y como empresa no tiene tantas complicaciones”. En este punto vale la pena recordar que no son pocas las controversias a las que se ha enfrentado Meta en los últimos meses.

La debilidad actual de las acciones de Meta la hace atractiva en términos de métricas de valoración tradicionales. La relación precio-beneficio a futuro de la acción es inferior a 14, la más baja registrada, y muy por debajo de su promedio de cinco años de 20,9. La relación precio-ventas a plazo es de aproximadamente 4,2, también un mínimo histórico.

En parte debido a la valoración, Meta sigue teniendo admiradores en Wall Street. Casi las tres cuartas partes de los analistas que cubren las acciones recomiendan la compra, según datos compilados por Bloomberg, mientras que el precio meta promedio de los analistas apunta a un alza de más del 60 %.

Lea también: Facebook (Meta) pagará 90 millones a usuarios debido a demandas por el uso de datos

Stone de Glenview, propietario de acciones, se encuentra entre los que apuestan por un repunte, aunque admite que un giro puede ser un proceso a largo plazo.

“Lo barato que es en este momento supera todos los problemas que enfrenta”, dijo en una entrevista. “Si puede crecer de manera cercana a cómo crecía antes, entonces es una ganga. Será demasiado barato para resistirse”.

Tencent Holdings Ltd. se encuentra una vez más entre las 10 empresas más grandes del mundo por valor de mercado gracias al desplome de Meta Platforms Inc. y al repunte de las acciones del gigante tecnológico chino. Tencent había caído en la lista a mediados de septiembre por la amplia represión regulatoria en Pekín a las empresas privadas. Sus acciones que cotizan en Hong Kong han subido alrededor de un 8% este año ya que la disminución en las preocupaciones regulatorias atrajo a inversionistas, ubicando su valor en alrededor de US$590.000 millones.