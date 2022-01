Mil millones de personas invertirían en criptomonedas en 2022

Hay quienes advierten de la volatilidad que siguen presentando estos activos, pues en los últimos meses el valor de criptodivisas como el Bitcoin han perdido el 45 % de su valor. Foto: Agencia Bloomberg

La debilidad en el mercado de las criptomonedas proporciona un telón de fondo aleccionador para los pronósticos alcistas, pero los adherentes no se desaniman.

La plataforma de comercio Crypto.com estima que mil millones de personas invertirán en criptomonedas para fines de este año. Es un objetivo elevado. No solo es más del triple de la cantidad del año pasado, según los datos de la compañía, sino que muchos sospechan que Bitcoin y otros activos digitales están entrando en un criptoinvierno.

Una caída continua en los activos de riesgo este mes ha hecho que Bitcoin pierda aproximadamente el 45% de su valor desde un máximo en noviembre. Es suficiente para traer de vuelta los temores de un mercado bajista prolongado como el de 2018. Pero los evangelistas aún no retroceden ante los llamados a un uso generalizado y al aumento de los precios.

Este año “va a ser el primer año en el que no se puede decir que las criptomonedas ya no son la corriente principal”, dijo Gritt Trakulhoon, analista de inversiones de Titan Global Capital Management USA Inc.

La mayoría de las personas que invierten en activos digitales lo hacen con fines especulativos, con la esperanza de generar un rendimiento. Pero, un puñado de figuras de alto perfil han respaldado las criptomonedas, incluida una ola reciente de políticos y atletas que aceptan cheques de pago en Bitcoin, lo que se suma al entusiasmo en torno a la adopción masiva proyectada.

Siguen existiendo desafíos para los inversores novatos en criptomonedas. Según Anastasia Amoroso, estratega jefe de inversiones de iCapital, podría haber episodios más frecuentes de volatilidad infame a medida que el mercado lidia con la incertidumbre sobre los aumentos de la tasa de interés de los préstamos de la Reserva Federal. Además, sigue siendo complicado para las personas saber cómo operar una ola de aplicaciones Web3.

“En serio, no puedo decirte lo difícil que es explicarle a alguien cómo configurarlo todo”, dijo Trakulhoon. “Se está invirtiendo mucho capital en el sistema para mejorar significativamente la experiencia del usuario. Eso será necesario para que se produzca una adopción masiva”.

A pesar de los obstáculos, los alcistas ven crecer el uso este año. En 2021, un momento decisivo para los activos digitales, la propiedad aumentó un 178 % a 295 millones de inversores, según Crypto.com.

El director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, dijo que existe una posibilidad real de alcanzar el hito de los mil millones.

“Hay algunas aplicaciones que tienen alrededor de mil millones de usuarios, por lo que si una de ellas termina incorporando a muchos de sus usuarios a la criptografía, eso solo podría acercarte bastante”, dijo en una entrevista. “No estamos tan lejos ya”.