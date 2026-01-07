Logo El Espectador
Miloto hoy: resultados del sorteo del 6 de enero y premios

El nuevo acumulado de esta lotería es de COP 650 millones.

Redacción Economía
07 de enero de 2026 - 02:15 p. m.
Fueron más de 10.000 los ganadores.
Foto: Betplay
Cayó el segundo Miloto del año. El resultado del sorteo que se dio en la noche del 6 de enero dejó a miles de ganadores.

Según lo informado por la empresa, las balotas ganadoras fueron: 01 - 02 - 03 - 06 - 13.

Esta lotería premia a quienes aciertan en dos o más balotas. En esta ocasión, nadie logró llevarse el premio mayor.

En total fueron 10.308 los ganadores, a quienes se les entregó un total de COP 100.575.100 en premios.

Los que lograron 4 aciertos fueron 41 personas. Cada uno recibió un premio de COP 559.9000, para un total de COP 22.955.900.

Los que lograron 3 aciertos fueron 976 personas. Cada uno recibió un premio de COP 41.450, para un total de COP 40.455.200.

Los que lograron 2 aciertos fueron 9.291 personas. Cada uno recibió un premio de COP 4.000, para un total de COP 37.164.000.

El nuevo acumulado de esta lotería es de COP 650 millones.

Por Redacción Economía

