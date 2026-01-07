Miloto hoy: resultados del sorteo del 6 de enero y premios

Fueron más de 10.000 los ganadores. Foto: Betplay

Cayó el segundo Miloto del año. El resultado del sorteo que se dio en la noche del 6 de enero dejó a miles de ganadores.

Según lo informado por la empresa, las balotas ganadoras fueron: 01 - 02 - 03 - 06 - 13.

Esta lotería premia a quienes aciertan en dos o más balotas. En esta ocasión, nadie logró llevarse el premio mayor.

En total fueron 10.308 los ganadores, a quienes se les entregó un total de COP 100.575.100 en premios.

Los que lograron 4 aciertos fueron 41 personas. Cada uno recibió un premio de COP 559.9000, para un total de COP 22.955.900.

Los que lograron 3 aciertos fueron 976 personas. Cada uno recibió un premio de COP 41.450, para un total de COP 40.455.200.

Los que lograron 2 aciertos fueron 9.291 personas. Cada uno recibió un premio de COP 4.000, para un total de COP 37.164.000.

El nuevo acumulado de esta lotería es de COP 650 millones.

