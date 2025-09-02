Minagricultura presentó el acuerdo suscrito para la cadena del arroz

El gremio de los arroceros agradeció el aval de este acuerdo. Foto: Getty Images - jxfzsy

Este martes la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, presentó en Yopal el acuerdo arrocero que se logró entre la industria y los productores.

Tras las manifestaciones adelantadas por el gremio, en las que se denunciaba el fuerte desequilibrio en el mercado que hacía que los precios del arroz estuvieran por el piso (en gran parte por el aumento en el contrabando de este cereal), se logró un pacto que les permite estabilizar la situación y registrar ganancias.

En su intervención, la ministra Carvajalino reiteró que para el Gobierno de Gustavo Petro es prioridad hacer de la agricultura el motor de la economía nacional.

En el evento de presentación también participaron autoridades departamentales, municipales, delegados de Fedearroz, Induarroz, Fedearroz y líderes arroceros casanareños.

“El arroz es una cadena estratégica de orden nacional, baluarte de la economía y esencia de la garantía y estabilidad de todas las familias que están acá. Lo que ustedes tienen hoy que es un acuerdo entre privados que autoriza el Gobierno, un acuerdo entre los productores y la industria para que los y las colombianas sigan recibiendo en su casa un arroz de calidad y a precio justo, que es lo que ustedes logran con su trabajo”, señaló Carvajalino.

Allí también estuvo presente la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Hay que recordar que la SIC fue la entidad que revisó la documentación presentada y dio el visto bueno para la celebración del acuerdo.

Es así como la superintendente manifestó que este pacto “es la muestra viva del modelo de economía social de mercado colombiano (...) Y también nos presenta un llamado a la articulación de acciones conjuntas por parte de los agentes que integran la cadena productiva de arroz para la materialización del Plan de Ordenamiento Productivo del arroz”.

Para el Ministerio de Agricultura es relevante que esta situación no se repita el próximo año, para lo cual será clave que esta cosecha le permita a los productores salir de su actual situación y estabilizar la cadena.

“El otro año, y eso lo tenemos que discutir en el Consejo Nacional del Arroz, podamos desde enero adoptar las medidas necesarias en siembra, en cosecha, en almacenamiento, en secado y en comercialización para que todos ganemos”, concluyó la jefe de cartera.

Por su parte, desde Fedearroz se agradeció la labor que hizo el ministerio, así a la SIC por la aprobación de este acuerdo.

