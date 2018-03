Mincomercio invita a empresarios brasileños a invertir en Colombia

Redacción Economía.

Ante una audiciencia de por los menos una treintena de empresarios brasileños, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, resaltó la estabilidad económica y jurídica que ofrece Colombia a los inversionistas extranjeros, así como los sectores que representan oportunidades estratégicas para invertir.

Estos sectores son servicios, infraestructura, automotriz, agroalimentos, sistema moda, financiero, fondos de capital, textiles y químicos.

Durante el encuentro, en el que también estuvo el ministro brasileño de Industria, Comercio Exterior y Servicios, Marcos Jorge de Lima, la funcionaria colombiana destacó otras oportunidades de negocios, como carnes, caucho, energía eléctrica, agroquímicos, autopartes, materiales de construcción, metalmecánico, sistema moda, BPO, fondos de capital, infraestructura y logística, bienes y servicios petroleros, servicios financieros y software, son los sectores que ofrecen alternativas en Colombia para inversionistas procedentes de ese mercado.

“Queremos que más inversionistas lleven sus capitales a Colombia. Brasil es uno de los socios más importantes para nosotros y queremos que la integración entre ambas economías sea cada vez más dinámica. Ustedes, los empresarios, tienen oportunidades muy valiosas en nuestro país”, dijo la funcionaria en un comunicado de prensa.

Destacó ventajas como los beneficios tributarios para las firmas que se instalen en las zonas francas, exenciones en aranceles e IVA y la simplificación de procedimientos aduaneros.

Según el informe de prensa del Ministerio de Comercio, la funcionaria recordó los incentivos para quienes inviertan en innovación, investigación y desarrollo y les explicó que las empresas interesadas en invertir en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) cuentan con una reducción del impuesto sobre la renta al 9% hasta 2027.

Sobre las cifras del intercambio comercial de los últimos ocho años, entre los dos países, el encuentro sirvió para destacar que los capitales que llegaron a Colombia desde Brasil aumentaron 49,1%. Entre 2010 y 2017 la inversión desde Brasil acumuló US$ 1.234,8 millones. En el mismo periodo, la inversión de Colombia en el país vecino llegó a US$ 1.654,6 millones.

Las cifras más recientes de exportaciones, correspondientes a enero, muestran que las totales hacia Brasil sumaron en ese mes US$ 148,6 millones, un crecimiento del 117,6% frente a enero del 2017. Dentro de éstas, las no minero energéticas alcanzaron los US$ 56,6 millones, un aumento del 43,6% frente al mismo mes de 2017.

El año pasado las exportaciones totales a ese destino sumaron US$ 1.363,5 millones, un incremento del 37,1% con relación al 2016. Las no minero energéticas en ese año sumaron US$ 677,2 millones, un aumento el 13,2%, remarca el informe de prensa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.