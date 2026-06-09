Mincomercio publica el decreto que deroga los aranceles del 30 % a Ecuador

El Mincomercio pone, oficialmente, fin al conflicto arancelario entre Colombia y Ecuador. Foto: EFE - Xavier Montalvo

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Hacia finales de enero el gobierno del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció la imposición de aranceles a productos colombianos como respuesta a lo que considera una insuficiente acción de Colombia frente al narcotráfico y los problemas de seguridad que afectan la zona fronteriza.

La situación fue escalando con el paso de los meses, hasta que estas barreras impuestas por el vecino país llegaron a una tasa del 100 %, las cuales fueron acompañadas de medidas recíprocas por parte del gobierno colombiano.

En la última semana de mayo, la Cancillería informó sobre el fin de esta disputa arancelaria, destacando que este obedece al cumplimiento de los compromisos establecidos en el marco de la Comunidad Andina (CAN).

Hoy el Ministerio de Comercio oficializó el levantamiento de estos aranceles mediante el Decreto 0583 de 2026, con el que se ordena derogar los aranceles recíprocos equivalentes al 30% ad valorem a productos importados desde la República de Ecuador.

El decreto también establece que “las declaraciones de importación aceptadas con anterioridad a la entrada en vigencia del presente decreto se regirán por las disposiciones vigentes al momento de su aceptación”.

Las consecuencias económicas

Mientras duraron estas barreras arancelarias, el comercio entre ambas experimentó los impactos, especialmente en las poblaciones fronterizas.

Lo anterior refleja la estrecha relación comercial y la interdependencia económica entre ambos países. De acuerdo con cifras de Analdex, entre enero y noviembre de 2025 Ecuador se consolidó como el sexto destino de las exportaciones colombianas, con compras superiores a los US$1.673 millones. No obstante, esa cifra representó una disminución del 3,2 % frente al mismo período de 2024.

“Este ajuste se explica, en buena medida, por la disminución de energía eléctrica, que pasó de USD 281,1 millones a USD 133,6 millones, con una variación de -52,5%, evidenciando que el componente energético puede generar alta volatilidad en el agregado del intercambio”, explicó Analdex.

Desde el lado de la cancha ecuatoriana, Colombia es el noveno destino de sus exportaciones, con un valor que supera los USD 850,2 millones, así como una participación del 2,5 % del total exportado.

El análisis que hace la asociación es que la relación entre ambas naciones tiene un peso importante, de manera que cualquier cambio arancelario puede afectar de manera directa el acceso al mercado, los encadenamientos productivos y el bienestar del consumidor en ambos países. Para dimensionar mejor esto, hay que tener en cuenta que son más de 2.600 las empresas que realizan exportaciones hacia Ecuador.

Durante la vigencia del arancel del 100 %, Anadex prácticamente diagnosticó un cierre total del comercio. “Si ya era difícil con el 50 o con el 30 %, imaginemos con el 100 %”, manifestó en su momento Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.

En los primeros días de esta considerable barrera arancelaria, desde El Espectador reportamos que las primeras señales del golpe aparecieron en los comercios de la frontera. En Ipiales negocios de lubricantes reportaron pérdidas cercanas al 55 %; mientras que en almacenes de ropa y calzado deportivo (cuyo mercado son los turistas ecuatorianos) las ventas cayeron cerca del 60 %. En Pasto, el impacto en ese mismo tipo de comercio rondó el 20 %.

Lo anterior es especialmente sensible en un departamento con poca vocación industrial y que gravita en torno al comercio. En Nariño, además, el 97 % del tejido empresarial está compuesto por micro y pequeñas empresas; el 3 % restante corresponde a medianas y grandes empresas. Dentro de ese grupo, las grandes pesan apenas 0,4 %.

Esa composición, según lo que advirtió en su momento Fenalco Nariño, hizo más sensible el impacto de una crisis que se siente en actividades muy distintas entre sí, pero conectadas por el intercambio con Ecuador.

Las agencias de aduana también fueron un termómetro diario de esta crisis, a diferencia del rezago de las cifras gruesas de comercio exterior que reportan las entidades nacionales mes vencido.

Juan de la Cruz Suárez, gerente regional de la agencia Aduamar de Colombia, ubicada en Ipiales, dijo que su operación cayó casi al 10 % antes de que se instalara el paro en Rumichaca. Antes movían unas 80 operaciones mensuales de exportación, pero en febrero apenas hicieron cuatro. En importaciones, agrega, trabajaron a un 5 % o 6 % de su capacidad.

Pero también hay que tener en cuenta que el arancel no fue la única carga. Ecuador, ese 100 % al que se llegó no solo encareció la mercancía, sino que también elevó la base sobre la cual se liquida el IVA. En otras palabras, el importador no pagó solo el arancel: también terminó asumiendo un IVA sobre una mercancía que llegó más cara.

Del lado colombiano, el arancel también encareció la operación y presionó el flujo de caja de los importadores, que debieron salir a cubrir un costo más alto antes de vender la mercancía.

Finalmente, estas medidas incrementaron las probabilidades de que se impulsara el contrabando.

Desde Fenalco Nariño se advirtió que al cerrarse de facto el comercio bilateral con aranceles que muchos empresarios no pueden asumir, los más de 54 pasos ilegales existentes en la zona quedaron habilitados para el contrabando.

Por su parte, Edison Mena, de la ACC seccional Ipiales, señaló que a lo largo de más de 40 kilómetros de cordón fronterizo hay cerca de 70 trochas o caminos vecinales por donde el contrabando encuentra espacio cuando el comercio formal se encarece o se bloquea.

Para él, esa es una de las mayores paradojas de la crisis: medidas adoptadas en nombre de la seguridad y de la lucha contra el narcotráfico terminaron castigando el empleo lícito y abriendo más espacio a la informalidad.

Ahora queda por ver cómo evolucionará el comercio bilateral tras la eliminación de estas medidas arancelarias. Después de varios meses de tensiones y alteraciones en los flujos comerciales, la recuperación podría tomar tiempo y no necesariamente implicará un retorno a las dinámicas previas. Este será uno de los aspectos que seguirán de cerca las autoridades comerciales y los empresarios de ambos países.

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