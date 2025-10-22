Minenergía busca soluciones al desabastecimiento de gas en Meta y Casanare

(Imagen de referencia) Transportadores piden al Gobierno resolver los problemas de suministro de gas natural vehicular. Foto: Cortesía

Ante el llamado del sector transportador para adoptar medidas que mitiguen los problemas de abastecimiento de gas en Meta y Casanare, el Ministerio de Energía anunció que este viernes liderará una mesa técnica para buscar soluciones.

En ese espacio, además de la cartera, participarán gremios de transportadores, autoridades regionales (como la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Aguazul) y entidades públicas (la Agencia Nacional de Hidrocarburos la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) y Ecopetrol.

Se espera que la cartera proponga una normativa con medidas para priorizar el suministro de gas natural para usuarios residenciales, pequeños comercios y sector vehicular.

“Desde nuestro ministerio escuchamos la voz de los representantes del gremio de transportadores y taxistas de la comunidad de Aguazul, Casanare, quienes han solicitado, en reuniones previas, soluciones que garanticen el abastecimiento de gas natural vehicular, la incorporación de mecanismos alternativos de suministro, y mejoras en la infraestructura para lograr un abastecimiento más eficiente de gas natural en las comunidades casanarenses”, afirmó el ministro Edwin Palma.

La cartera también señaló que, previo a la reunión, trabajará con Ecopetrol y entidades del sector para asegurar las fuentes de abastecimiento.

