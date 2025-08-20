Minenergía destinará $921.000 millones para proyectos en 209 municipios

La inversión estatal busca incentivar programas que aporten a la transición energética. Foto: EFE - SIMON LENSKENS

Este martes el Ministerio de Minas y Energía lanzó la convocatoria pública y competitiva del Incentivo a la Producción 2025, para la cual se destinarán $921.125 millones, en 209 municipios del país.

Podrán participar proyectos de energía eléctrica y minería, como parte de la estrategia del gobierno para impulsar la transición energética al tiempo en que se cierran brechas en territorios productores de recursos naturales no renovables.

Se podrá presentar hasta dos proyectos por municipio, con un tope conjunto de $8.000 millones. Esta cantidad podrá superarse si se cuenta con cofinanciación. Además, se podrán postular proyectos conjuntos entre dos o más municipios, lo que permitiría el desarrollo de iniciativas de mayor impacto y escala regional.

“Las propuestas deberán estar enfocadas en dos líneas estratégicas: por un lado, proyectos de energía eléctrica, que contemplan la ampliación de cobertura para el Sistema Interconectado Nacional, la energización de infraestructura pública de energías limpias (solar, eólica, hidroeléctricas), electromovilidad y granjas solares; y por otro, proyectos del sector minero, orientados a centros de desarrollo técnico, infraestructura para formación en seguridad minera y fortalecimiento de capacidades productivas”, detalló el ministerio.

Esta convocatoria estará habilitada durante 60 días calendario, los cuales se contarán a partir de la expedición de la resolución de inicio.

“Durante este periodo, los municipios deberán presentar sus propuestas a través de los canales habilitados por el ministerio, cumpliendo con los requisitos técnicos, financieros y territoriales definidos”, añadió la cartera.

Si quiere consultar los términos, criterios de evaluación y cronograma del proceso, podrá hacerlos mediante el siguiente enlace: Convocatoria de Incentivo a la producción

“Los recursos que financiarán esta convocatoria provienen del 30% de los rendimientos financieros de la cuenta única del Sistema General de Regalías (SGR), conforme a lo establecido en el Acto Legislativo 04 de 2017. Su distribución está reglamentada por la Ley 2056 de 2020, la cual faculta al Ministerio de Minas y Energía a asignarlos, según metodologías aprobadas por la Comisión Rectora del SGR”, explicó el ministerio.

Para julio del presente año, el ministerio ya había transferido la mitad de los recursos asignados para 2025 y 2026, lo que equivale a $774.931 millones. Con esta convocatoria se asignará el otro 50 %, junto con otro $146.193 millones que provienen de los saldos de vigencias anteriores, para un total de $921.125 millones.

