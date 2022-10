Minhacienda reiteró a inversionistas que el déficit fiscal bajará al 4,3%

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, dijo en CNN que el gobierno no está pensando en reestructurar la deuda. Foto: Donaldo Zuluaga Velilla

El compromiso del Gobierno es con la estabilidad fiscal, dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al reiterar que el gobierno del presidente Petro no está pensando en reestructurar la deuda. El funcionario colombiano participa en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al participar en el programa Quest Means Business reiteró a los inversionistas que se va a reducir el déficit fiscal de 7,1% del PIB a 4,3% para el próximo año. Y que nunca se ha pensado en reestructurar la deuda.

En entrevista con Richard Ques de la cadena CNN, el ministro Ocampo explicó que la actual administración está haciendo un significativo ajuste fiscal. Prueba de ello es que se va a reducir el déficit fiscal de 7,1% del PIB a 4,3% del PIB el próximo año.

Insistió en que el gobierno del presidente Petro no piensa reestructurar la deuda. No lo hemos hecho por décadas y no lo vamos a hacer ahora. Para canjear este tipo de títulos el país cuenta con diferentes mecanismos en los mercados. Es una práctica normal, explicó.

Se refirió al incremento en las tasas de interés que viene haciendo el Banco de la República para tratar de contener la inflación. Al respeto dijo que para Colombia es difícil no subir las tasas de interés cuando otros bancos centrales lo están haciendo. Otros bancos centrales lo han hecho primero que nuestro país y posiblemente nosotros seamos los primeros en frenar esas alzas.

El jefe de la cartera de las finanzas públicas sostuvo además que el próximo año el gasto social va a repuntar apoyado en la reforma tributaria que cursa el Congreso de la República.

El proyecto fiscal ya fue avalado por las Comisiones Económicas del Legislativo y se espera que cuando entre en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes contemple nuevos cambios en su estructura original.