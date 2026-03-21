Ministerio de Hacienda dispuso de COP 2,8 billones para subsanar el déficit de las regalías

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La caída de los ingresos por regalías hizo un hueco en las finanzas de los departamentos y municipios en los que se realizan dichas actividades.

Para suplir los recursos, el Gobierno de Gustavo Petro publicó el Decreto 0288 del 19 de marzo de 2026, con el que el Ministerio de Hacienda le inyecta COP 2,87 billones al presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) el bienio comprendido del 1° de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026.

Los recursos que provienen del desahorro del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE). Se trata de una herramienta diseñada para compensar los choques en los ingresos del sector.

El mismo decreto explica que la operación se puede realizar únicamente en el marco de los siguientes eventos (según el artículo 114 de la Ley 2056 de 2020):

Disminución de los ingresos corrientes anuales del Sistema General de Regalías en un 20 % o más con respecto al año anterior. Reducciones sucesivas anuales del ingreso corriente que alcancen una caída de al menos el 20 % frente al año previo al que empezó la caída del ingreso.

De acuerdo con el documento, la información suministrada por la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional estableció que el recaudo corriente del SGR en 2025 presentó una disminución nominal del 10 % frente a 2024 y una caída acumulada del 39,9 % respecto a 2023, año previo al inicio de las reducciones sucesivas del ingreso.

Para el desahorro se calcula como la diferencia del 74 % del promedio de los ingresos corrientes distribuidos del SGR de los últimos seis años, expresados en pesos constantes del año en que se realice el desahorro (2026) y el ingreso corriente del año de la caída para las asignaciones.

Así fue como se calcularon los COP 2,87 billones (2.874.766.156.713 para ser exactos).

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