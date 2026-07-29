Ministerio de Minas asegura nueva capacidad para transición energética

"Con esta histórica subasta (...) dejamos cerca de 7 gigavatios listos para consolidarse como la base del abastecimiento eléctrico de la próxima década", dijo el ministro Palma. Foto: Ómar Daniel Bernal Castaño

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El Ministerio de Minas y Energía cerró este miércoles la subasta de contratación de energía limpia con la adjudicación de 995 megavatios (MW) de generación solar y cerca de 100 MW en sistemas de almacenamiento con baterías.

Las subastas de energía aseguran contratos de largo plazo que garantizan nueva capacidad y estabilidad al sistema eléctrico. En esta ocasión, la novedad es la incorporación de baterías, que aportan respaldo en las horas de mayor demanda. Además, se deja contratada nueva capacidad que se sumará a la matriz eléctrica nacional en los próximos años.

Durante la primera jornada fueron adjudicados contratos por 390 MWh/día, incluyendo cerca de 100 MW en baterías. Según el Ministerio, esta capacidad permitiría atender el consumo de más de 67.000 hogares durante las horas de mayor demanda.

En la segunda jornada se asignaron 725 MW correspondientes a nuevos parques solares. La energía será comercializada mediante contratos de largo plazo, con una vigencia de 15 años, y tendría capacidad para abastecer a más de 800.000 familias.

“La energía adjudicada cubre de manera directa, sin intermediarios y con tarifas justas, cerca del 3% de la demanda regulada del país”, comunicó el Ministerio.

El jefe de la cartera, Edwin Palma, señaló que “con esta histórica subasta no solo dejamos contratada la energía que el país necesitará en los próximos años; dejamos cerca de 7 gigavatios listos para consolidarse como la base del abastecimiento eléctrico de la próxima década”.

La cifra de 7 GW corresponde al conjunto de proyectos que, según el Gobierno, quedan listos para avanzar hacia su entrada en operación. Sumados a proyectos en operación, construcción y adjudicados, la administración asegura dejar cerca de 11 GW de nueva capacidad asociada a la expansión de la matriz eléctrica.

El almacenamiento aparece como uno de los elementos diferenciales de la convocatoria. Durante el proceso, los agentes manifestaron interés en contratar más de 15.400 MWh/día en sistemas de baterías, “una señal que evidencia la necesidad de nuevas convocatorias para fortalecer la flexibilidad y la estabilidad del sistema eléctrico nacional”.

La subasta se suma al Decreto 1091 de 2025, presentado por el Gobierno como la hoja de ruta para la transición energética, y a una solicitud presentada ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para realizar una subasta de reconfiguración orientada a incorporar energía firme al sistema.

Ahora, la capacidad adjudicada deberá avanzar por las distintas etapas de desarrollo hasta convertirse en proyectos en operación.

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