Ministro de Hacienda descartó la posibilidad de pagar tierras con títulos (TES)

Una de las grandes dudas que permanecen sobre el proyecto de reforma agraria es de dónde saldrá el presupuesto para la compra de tierras. Luego de que el Gobierno se comprometiera a comprarle a los ganaderos 3 millones de hectáreas, el presidente, Gustavo Petro, dio a entender que el negocio se pagaría con títulos de deuda de la Nación.

“Le pagamos con títulos al dueño de la tierra; es decir, nos endeudamos con el dueño de la tierra”, dijo Petro en Noticias Caracol.

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, también destacó que el gobierno pensaba pagarle las tierras a los ganadores con “bonos de deuda pública negociables”, resaltando que Petro lo había dicho en Nueva York.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descartó este martes la posibilidad de pagar tierras con Títulos de Deuda pública (TES), según comunicó dataiFX.

“En el Ministerio de Hacienda ya tenemos claro que no se puede hacer. No se puede comprar tierras con TES. Eso no está autorizado”, dijo Ocampo.

Son tres millones de hectáreas lo que demanda el punto uno del Acuerdo de Paz y un propósito del Gobierno es cumplirlo. Claro que eso debe ser de un plazo de 12 años, de los que ya han pasado seis que están por fuera del pedido de este Gobierno. Pero obviamente quisiéramos poder cumplir con todo y haremos el esfuerzo.

En días pasados, la ministra de Agricultura, Cecilia López, le dijo a El Espectador que la forma de financiar el negocio “podría ser con deuda pública u otros mecanismos que estamos estudiando en conjunto con el Ministerio de Hacienda”.

Además, López añadió que se depende de las ofertas que hagan no solo los ganaderos, sino también otros sectores que ya están hablando de donaciones y posibles ventas.

“Tenemos que esperar las ofertas que son voluntarias y después haremos el proceso para ver si son productivas y fijar precios. El presidente Petro estima que los tres millones pueden costar $60 billones, pero depende de los precios”, dijo López.

Ocampo también habló sobre las declaraciones hechas por la viceministra de Minas y Energía, Belizza Janer Ruiz, quien aseguró que no habría “nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos”.

“Esa decisión no ha sido tomada”, manifestó Ocampo.

