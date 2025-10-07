Minminas confirma que este fin de semana habrá gas y energía en el Caribe

El ministerio hará un seguimiento permanente al funcionamiento de las térmicas. Foto: Pixabay

Muchos temen que durante el fin de semana del 11 de octubre la región Caribe enfrente apagones y escasez de gas debido al mantenimiento que recibirá la planta de regasificación Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC). El mantenimiento se realizará del 10 al 14 de octubre.

Esta infraestructura es clave, pues es la que permite la importación de este combustible al país. También porque de su abastecimiento dependen las plantas térmicas que sostienen el funcionamiento de la red eléctrica en parte importante de esta región.

Según lo explicado por el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, la alerta se enciende a pesar de que los embalses de las hidroeléctricas se encuentran en niveles altos, ya que el Caribe manifiesta una alta dependencia de las plantas térmicas (las cuales generan energía a partir de la combustión del gas).

Por eso, cuando las principales térmicas de la Costa, Termobarranquilla, Termocandelaria y Termoflores, las más grandes del país, se quedan sin gas durante el mantenimiento de SPEC, no hay cómo suplir toda la demanda de energía del Caribe.

Este miércoles, el Ministerio de Minas y Energía informó que se garantizará el abastecimiento de gas para la región, así como la adecuada operación de la red eléctrica. Este anuncio, señala la cartera, cuenta con el respaldo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el Centro Nacional de Despacho (CND), los Consejos Nacionales de Operación de Electricidad y Gas (CNO-e y CNO-g) y las entidades operadoras del sistema energético.

La hoja de ruta establecida por el Gobierno incluye la expedición de dos resoluciones y varias circulares, todas con medidas que se traducen en un plan de choque para impedir que se materialicen las afectaciones que se han alertado.

“El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma y la Superintendencia de Servicios Públicos vienen verificando en terreno la preparación de la infraestructura y la disponibilidad plena de las plantas térmicas a las cuales se les ha asegurado el abastecimiento de gas para su operación (TEBSA, Termocandelaria y TermoFlores), las cuales respaldarán la demanda energética de la región”, informó el ministerio.

El pasado 6 de octubre también se realizó una sesión de articulación con los operadores de la red de la costa Caribe, y del interior del país, para coordinar acciones preventivas y operativas. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) convoca a productores y operadores a una reunión, este martes 7 de octubre, para acordar estrategias técnicas que permitan maximizar la producción nacional y las entregas al mercado durante este periodo.

Durante este fin también se hará un seguimiento en tiempo real de la operación del sistema. Al mismo tiempo, un equipo técnico del Ministerio de Minas y Energía realizará visitas a las plantas termoeléctricas y a la infraestructura de SPEC, con el fin de supervisar directamente las operaciones y dar un parte de tranquilidad a los usuarios colombianos.

“Estamos actuando de manera preventiva, articulada y técnica para garantizar que el mantenimiento programado de SPEC se realice sin afectar el suministro a los hogares y empresas del Caribe. Esta es una muestra de cómo la planeación y la coordinación institucional fortalecen la seguridad energética del país”, concluyó el ministro Palma.

