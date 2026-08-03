MinMinas exige planes de ahorro de energía a todas las entidades públicas

Según lo explicado por el ministro Edwin Palma, el ahorro de energía es una responsabilidad compartida en la que el Estado debe dar ejemplo. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

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El IDEAM y otras autoridades ambientales han advertido que, para los próximos meses, se espera que que se presente un fenómeno de El Niño de alta intensidad, lo que en Colombia se caracteriza por una disminución en la intensidad y frecuencia de las lluvias.

En materia energética, esto provoca un impacto en las centrales hidroeléctricas, que son las que se encargan de generar cerca del 70 % de la electricidad que se consume en Colombia. Ante este escenario, ahorrar energía es clave para evitar apagones.

Recientemente el Ministerio de Minas y Energía emitió una circular (la 40034) que obliga a las entidades del Estado a presentar información detallada sobre el consumo de energía que han tenido en los últimos 36 meses, las medidas de ahorro que implementará, los indicadores de seguimiento que usará, metas de reducción y el cronograma de ejecución para los próximos seis meses.

Para cumplir la instrucción, las entidades tienen un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la fecha en que se expidió la circular

“La directriz se fundamenta en la Resolución 40269 de 2026, que creó el Comité Sectorial para la Articulación y Seguimiento de Acciones Orientadas a la Atención del Fenómeno de El Niño, así como en la Ley 2407 de 2024, que obliga a las entidades públicas a contar con un gestor energético y un Plan de Gestión Eficiente de la Energía (PGEE)”, detalló el Minenergia.

Según lo explicado por el ministro Edwin Palma, el ahorro de energía es una responsabilidad compartida en la que el Estado debe dar ejemplo.

“Se deben implementar medidas concretas de eficiencia que nos permitan enfrentar con anticipación los desafíos del fenómeno de El Niño y fortalecer la seguridad energética del país. Cada kilovatio ahorrado hoy contribuye a proteger el bienestar de millones de colombianos”, dijo.

Se busca que la información recopilada sirva para construir una línea base de consumo energético en el sector público, así como el seguimiento permanente de la demanda, lo cual permitirá formular nuevas estrategias de uso eficiente que mejore la toma de decisiones durante la contingencia climática.

“Con esta medida, el Gobierno nacional fortalece la coordinación interinstitucional para promover una cultura de ahorro energético en el sector público y reforzar las acciones preventivas orientadas a garantizar la continuidad de los servicios esenciales durante el fenómeno de El Niño”, concluyó.

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