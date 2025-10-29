Minminas priorizó COP 935.000 millones para proyectos de energía solar

(Imagen de referencia) Con esta inversión se busca asegurar energéticamente a las comunidades más apartadas en Colombia. Foto: EFE - SIMON LENSKENS

La transición energética es una de las principales apuestas del Gobierno de Gustavo Petro. Aunque buena parte de la energía que se produce en el país puede considerarse “limpia” por su origen hidroeléctrico, una proporción significativa de la población —particularmente en la región Caribe— sigue dependiendo de las generadoras térmicas.

Parte de las inversiones contempladas en este plan tiene como protagonistas a las llamadas comunidades energéticas, iniciativas en las que ciudadanos y Gobierno se asocian para producir su propia energía, principalmente a través de fuentes renovables como los paneles solares.

Para continuar con este tipo de apuestas, el Ministerio de Minas y Energía informó recientemente que se tienen asegurados COP 8,3 billones en vigencias futuras para desarrollar el programa ‘Colombia Solar’. En comunidades energéticas, puntualiza la cartera, se va a ejecutar el primer billón de pesos.

De esos recursos se han priorizado COP 935.000 millones, los cuales se invertirán en la ejecución de proyectos durante 2025, beneficiando así a cerca de 34.000 familias de departamentos como La Guajira, Chocó, Nariño, Amazonas y Catatumbo. Además, se destinarán COP 27.000 millones adicionales para la estructuración de 183 proyectos en convenio con universidades, que entrarán en ejecución en 2026.

Hay que destacar que el foco de este programa apunta a los comunidades más apartadas de Colombia.

“Durante 2024, en el marco de la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, más de 18.000 comunidades de todo el territorio manifestaron su interés en acceder a soluciones basadas en Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), demostrando el creciente protagonismo de los territorios en la transición energética justa”, informó el Ministerio.

Por medio de una convocatoria, dirigida a operadores de red y generadores con composición accionaria de la nación, la cartera recibió 686 proyectos estructurados por 25 generadores y operadores públicos o mixtos, los cuales fueron evaluados mediante mesas técnicas y criterios de priorización social, ambiental y económica.

“Tenemos asegurados 8,3 billones de pesos en vigencias futuras para desarrollar el programa de Colombia Solar, y en Comunidades Energéticas vamos a ejecutar el primer billón de pesos. Quiero anunciarles que el 31-32% de ese primer billón de pesos va a estar en La Guajira. Aprobamos en nuestro comité de contratación 320.000 millones de pesos para 10.000 familias en Maicao y en Albania. Eso son recursos importantes para el departamento, para los municipios, para la transición energética, para bajar las tarifas de energía eléctrica y para, a su vez, seguir poniendo en el centro del debate público los asuntos de la energía”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

La ejecución de estos recursos se adelantará mediante contratos interadministrativos, el cual es un mecanismo que permite agilizar procesos y garantizar la participación de entidades con idoneidad técnica y financiera.

“La energía no puede ser un privilegio. Con Colombia Solar, cada panel instalado en una vereda, una escuela o un puesto de salud es una victoria de la equidad y del cambio. Por eso queremos que las comunidades también sean guardianas de esta transformación, que nos ayuden a cuidar y vigilar el buen uso de los recursos, porque la transición energética justa solo es posible si la construimos juntos”, concluyó el ministro Palma.

