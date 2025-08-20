Mintic radicó proyecto para que los hogares de estrato 1 paguen menos por internet

El ministro de las TIC, Julián Molina, radicó el proyecto de ley ante el secretario del Senado, Diego Alejandro González. Foto: Cortesía

Con la intención de reducir la brecha de conectividad y consolidar el servicio de internet como un derecho real para la población, el ministro de las TIC, Julián Molina, radicó en el Congreso el proyecto de ley ‘Internet solidario’.

Esta iniciativa busca que los hogares de estrato 1 paguen menos en la tarifa de internet fijo.

La propuesta es que los hogares de estratos 5 y 6, junto con las grandes empresas comerciales e industriales, aporten un 30 % adicional en sus facturas de internet fijo para subsidiar así el acceso a las poblaciones más vulnerables del país.

“El acceso a Internet no debe ser un lujo, sino un prerrequisito para la inclusión social, la equidad y la participación plena en la vida económica, política, educativa y cultural. Con este proyecto lograremos asegurar el derecho fundamental que tienen todos los colombianos de acceder a Internet de calidad y así disminuir la pobreza de Internet, que en Colombia se calcula en un 22 %”, manifestó Molina.

Con esta ley, los hogares de estrato 1 registrados en el Sisbén (con grupo A asignado), con acceso a servicios de energía y con estudiantes activos, podrán recibir un subsidio de hasta el 55 % del total de la factura, por la que tendrían que pagar aproximadamente $35.000.

Entre las disposiciones que propone el proyecto de ley está que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y el Ministerio de las TIC definan las condiciones técnicas y económicas para esta tarifa especial.

“Según cifras de un estudio reciente de esa entidad, los hogares más pobres del país destinan hasta el 30 % de sus ingresos totales para pagar Internet fijo. Esta desigualdad en el acceso a la conectividad, donde todos pagan la misma tarifa sin considerar su capacidad económica, profundiza la brecha social y niega oportunidades en educación, economía y salud”, informó el ministerio.

Para la cartera es clave que se cierre la brecha digital que se presenta por razones económicas y que hoy excluye a millones de colombianos de las oportunidades que brinda la conectividad y la tecnología.

Esta iniciativa también obliga a los operadores a mejorar sus ofertas de internet, haciéndolas más asequibles para los hogares de menores ingresos.

Este proyecto de ley queda entonces en las manos del Congreso para su análisis, discusión y eventual aprobación.

