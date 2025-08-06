Mintrabajo adelanta inspecciones a tiendas y droguerías Olímpica

Inspectores del Ministerio visitan tiendas y droguerías de Olímpica. Foto: Cortesía

El Ministerio de Trabajo informó que ha adelantado más de 60 inspecciones en tiendas y droguerías Olímpica. Esto después de que trabajadores de la empresa presentaran querellas y quejas sobre presuntas irregularidades laborales que estarían presentando.

Se desconoce el detalle de las mismas. Se espera que en los próximos días la cartera se pronuncie al respecto.

Aún así, pareciera ser una práctica generalizada, pues las inspecciones se han realizado en todas las regiones del país.

Según lo explicado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en las inspecciones se han constatado las condiciones laborales, como el tipo de contratos que se están empleando, las jornadas de trabajo, las condiciones en las que se cumplen esas jornadas, si hay tercerización o intermediación, y si hay garantías de salud y seguridad para los trabajadores.

Si se evidencian irregularidades, las mismas darían para la apertura de investigaciones, sanciones y, sobre todo, la exigencia de un plan de mejoramiento por parte de la empresa.

“Vamos a seguir actuando con firmeza para proteger los derechos laborales. Invitamos a todos los y las empleadoras a que se comprometan con la nueva Ley laboral y se garanticen los derechos laborales tal y como lo ordena la ley. A las y los trabajadores les recordamos que cuentan con una entidad de puertas abiertas en cada región del país para atender sus demandas”, concluyó el ministro de Trabajo.

