Mintrabajo alista nuevo revolcón laboral con reforma al Código Sustantivo del Trabajo

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habla sobre lo que hará en la recta final del gobierno Petro. Foto: Ministerio del Trabajo

El Ministerio de Trabajo resultó ser una de las carteras más estratégicas para el presidente Petro. En su despacho se gestaron dos de las tres reformas que pedaleó el Gobierno en el Congreso. De las cuales, una fue aprobada y está siendo reglamentada (la laboral), mientras que la otra (la pensional) obtuvo el aval legislativo y está a la espera de la revisión final por parte de la Corte Constitucional.

Bajo el liderazgo de Antonio Sanguino, el ministerio también ha impulsado acciones menos visibles en otras administraciones, pero alineadas...