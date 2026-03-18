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Mintrabajo alista nuevo revolcón laboral con reforma al Código Sustantivo del Trabajo

En diálogo con El Espectador, el ministro Antonio Sanguino dice que el último gran paso del Gobierno será radicar el Estatuto del Trabajo, una deuda histórica del país.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
18 de marzo de 2026 - 06:06 p. m.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habla sobre lo que hará en la recta final del gobierno Petro.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, habla sobre lo que hará en la recta final del gobierno Petro.
Foto: Ministerio del Trabajo

El Ministerio de Trabajo resultó ser una de las carteras más estratégicas para el presidente Petro. En su despacho se gestaron dos de las tres reformas que pedaleó el Gobierno en el Congreso. De las cuales, una fue aprobada y está siendo reglamentada (la laboral), mientras que la otra (la pensional) obtuvo el aval legislativo y está a la espera de la revisión final por parte de la Corte Constitucional.

Bajo el liderazgo de Antonio Sanguino, el ministerio también ha impulsado acciones menos visibles en otras administraciones, pero alineadas...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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Guillermo(n5sqs)Hace 10 minutos
Se acordarón tarde de retribuir el apoyo a los trabajadores sindicalizados que les dieron sus voto. Los directivos sindicales vendidos en cambio si tuvieron mermelada en cantidades para ellos y sus familias. Incautos hay por todos lados. Con Cepeda será peor la cosa, si no eres indigena o tienes carnet del Pacto Histórico. Si pierden la barrida de contratistas del estado en septiembre va a ser monumental.
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