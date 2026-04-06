MinTrabajo inspecciona RTVC: denuncias, acoso laboral y condiciones de trabajo

La viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, visitó junto a su equipo las instalaciones de RTVC. Foto: Archivo Particular

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Ante el aumento de denuncias por acoso laboral y sexual en medios de comunicación del país, el Ministerio del Trabajo de Colombia inició una serie de inspecciones para verificar las condiciones laborales y los riesgos a los que están expuestos los trabajadores del sector.

En ese contexto, este lunes la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Milena Muñoz, visitó junto a su equipo las instalaciones de RTVC, que se convierte en el segundo medio de comunicación en ser intervenido recientemente dentro de este plan nacional de vigilancia (el primero fue Caracol Televisión).

Para el caso de RTVC, señala la cartera, se tuvo un enfoque pedagógico, con acciones de prevención de acoso laboral y sexual. También se fortalecieron rutas de atención, se habilitaron canales anónimos de denuncia y se ofrecieron recomendaciones para mejorar los entornos laborales y la convivencia en el trabajo.

“El objetivo es claro: que los derechos laborales se vivan en cada espacio de trabajo. La inspección, vigilancia y control son herramientas para prevenir violencias, proteger a los trabajadores y fortalecer instituciones”, detalló el ministerio.

Desde diversos sectores se ha pedido la salida de Hollman Morris de la gerencia de RTVC, pues el también exconcejal se ha visto envuelto en una serie de denuncias de acoso.

Hacia finales de marzo, la bancada de mujeres del Pacto Histórico (de la que hacen parte las representantes María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro) exigió la renuncia de Morris, argumentando los señalamientos por presunto acoso laboral y sexual en los que su nombre y la entidad han salido a relucir.

También 50 mujeres, entre periodistas, abogadas y escritoras firmaron una carta denunciando las presuntas conductas que Morris habría protagonizado.

Entre los casos conocidos está el de Lina Castillo, quien para la época de los hechos era una joven que apoyaba a Hollman Morris en el Concejo de Bogotá.

Según su denuncia, el entonces concejal habría realizado comentarios sobre su forma de vestir —como el uso de falda—, además de incurrir en tocamientos no consentidos y expresiones como que “quería estar con una morena”, en aparente alusión a ella.

El Gerente de RTVC siempre ha dicho que es inocente y, de hecho, instauró una demanda contra Castillo por injuria y calumnia.

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