Mintrabajo selló almacén en donde mujer fue esposada cuando cargaba a su bebé

El Ministerio de Trabajo informó que abrió una investigación contra el almacén de ropa Jon Sonen, ubicado en Cartagena, luego que se conociera el caso de Wendy Norelys Álvarez Sarmiento: mujer que por reclamar el pago de su liquidación fue esposada por la Policía justo cuando cargaba su bebé. Un caso que se volvió viral en redes sociales, y que incluso generó el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro.

El respeto.a las reglas laborales debería ser pan de todos los días. Deplorable este tratamiento a una mujer trabajadora que es portadora de derechos. https://t.co/Rmwwjt7XD5 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 29, 2022

Este martes un grupo de inspectores de trabajo se dirigió al almacén Jon Sonen para realizar la respectiva investigación del caso de Wendy Norelys Álvarez Sarmiento, y también de los otros empleados del establecimiento.

“Los inspectores de la Dirección Territorial Bolívar, encontraron que a sus empleados no les pagaban la seguridad social, claramente es una violación a los derechos laborales por lo cual fue sellado temporalmente este almacén” explicó la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

“Tendremos cero tolerancia con los empleadores que violen los derechos laborales”, agregó la funcionaria.

El caso de Wendy Norelys Álvarez Sarmiento se conoció por medio de un video en redes sociales. En este, una mujer afirma que la están sacando de una tienda que le debía dinero por haber trabajado allá. “Miren cómo me están sacando de la tienda que me debe dos millones de pesos hace dos años y no me quieren cancelar. Llamaron a la Policía y se niegan a contestarme”, comentó la mujer en un video.

Por su parte, la tienda Jon Sonen emitió un comunicado en el que lamenta que Wendy Norelys Álvarez Sarmiento fuera sacada de la tienda esposada. También confirmó que la mujer trabajó en el establecimiento hasta el 20 de octubre de 2020.

Finalmente, en el comunicado del almacén se asegura que, luego de una demanda interpuesta por Álvarez Sarmiento para el pago de su liquidación, el pasado 15 de septiembre se le consignó $3 millones. Por lo que niega la versión de que solo se pagó $2 millones.

El almacén Jon Sonen permanecerá sellado temporalmente mientras se adelantan las investigaciones del Ministerio del Trabajo.