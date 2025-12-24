Mintransporte anunció que habrá techos tarifarios para tiquetes aéreos en fin de año

Imagen de referencia Aeropuerto Internacional El Dorado. Foto: Cortesía ProColombia

De acuerdo con el Ministerio de Transporte, en esta temporada de fin de año más de 3,3 millones de pasajeros viajarán por avión, 3,5 millones en carro y 2,3 millones usarán las terminales de transporte terrestre.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, informó a W Radio que la Aerocivil publicará este miércoles, 24 de diciembre, una directiva que establece que “las aerolíneas deben mantener techos tarifarios”.

“No se pueden disparar los precios de los tiquetes en temporada. La mayor demanda implica que todo el mundo puede ganar, pero también deben ganar los usuarios”, aseguró Rojas.

La ministra dijo que las entidades del sector transporte están realizando campañas para que los usuarios sepan sus derechos y conozcan las rutas para hacerlos cumplir cuando sientan que están siendo vulnerados por las empresas. También hizo un llamado a la responsabilidad a la hora de viajar por carretera.

En la entrevista, la ministra se refirió a la decisión de la Superintendencia de Transporte de abrir una investigación y ordenar la suspensión del CDA Comercializadora Super y de la empresa Precoltur, tras el accidente de un bus que transportaba estudiantes en Antioquia. El siniestro dejó 17 víctimas y 20 heridos.

La ministra Rojas dijo que se impuso la sanción preventiva a la empresa, y al CDA que le emitió la certificación tecnomecánica sin cumplir los requisitos, pero que se puede demorar: “Hay que actuar en el debido proceso, la medida tiene un recurso y luego pueden solicitar una serie de procedimientos”.

Ante este escenario, y considerando que ya hubo otro siniestro vial de un bus de la misma empresa, Rojas informó que se está adelantando una inspección. “No podemos esperar meses, corriendo riesgos. Decidimos realizar una inspección a la empresa para revisar todos los buses que están en las instalaciones y poder tomar medidas preventivas”, dijo.

