Montos de dinero y medidas que anunció el Gobierno para la reconstrucción de Risaralda

Rescatistas profesionales, acompañados por voluntarios y fuerza pública, retiran escombros y buscan sobrevivientes el 12 de agosto, tercer día del terremoto de 7.4 que azoto varias regiones de Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como parte de las acciones para avanzar en la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, el gobierno de Abelardo De La Espriella anunció una serie de medidas en Pereira.

Son 6 los departamentos que quedaron gravemente afectados por el hecho. Uno de ellos es Risaralda, desde allí el mandatario confirmó que comenzará la entrega de auxilios de arrendamiento para las familias.

El monto les llegará directamente a los damnificados que hayan sido incluidos en el Registro Único de Damnificados (RUD). Recibirán desde el lunes 31 de agosto COP 1.050.000 durante tres meses, con posibilidad de prórroga.

De La Espriella también anunció que se ejecutarán 908 mejoramientos de vivienda para el departamento de Risaralda, de los cuales 261 serán para Pereira, con una inversión de COP 30.000 millones, recursos que dicen “ya están asegurados”.

Las medidas buscan permitir que las familias cuyas viviendas presentan daños puedan iniciar el proceso de recuperación de sus hogares en el corto plazo.

“La vivienda es un lugar donde se hace la vida cotidiana. Se cayeron las casas, pero el lugar sigue intacto, así que lo vamos a rescatar. Contamos con materiales, maquinaria, disposición del Gobierno y ganas de reconstruir este pueblo”, aseguró el presidente.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, dijo que comienza la etapa de reconstrucción en Pereira. Con los materiales aportados por los empresarios, los ciudadanos que tienen sus casas afectadas pueden empezar a reconstruir.

“La maquinaria amarilla empezó a levantar escombros, mientras que los ingenieros estructurales están dando la ruta de este proceso”, puntualizó el ministro.

El sector privado ha contribuido a la reconstrucción y con el trabajo conjunto al del Gobierno se logró la recolección de 191 toneladas de materiales, así como la llegada de maquinaria amarilla al departamento y se ejecutarán recursos por más de COP 2 billones.

Dichos recursos estarán destinados a:

La atención de damnificados

Recuperación de infraestructura

Reconstrucción de viviendas

El Ministerio de Vivienda gestiona la entrega de kits de materiales a los hogares afectados.

Dentro de este proceso se contempla la autoconstrucción, siempre y cuando se cuente con el acompañamiento de profesionales que garanticen la calidad y seguridad de estas intervenciones.

Finalmente, con el propósito de completar el censo de damnificados, el presidente determinó que el RUD estará habilitado hasta el próximo 4 de septiembre, para que las alcaldías municipales completen e incorporen las bases de datos de las personas afectadas.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.