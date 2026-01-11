“La avioneta despegó”: Aerocivil aclaró detalles del accidente en que murió Yeison Jiménez

Fotografía publicada en la cuenta de X la Defensa Civil de Colombia que muestra a integrantes de varios equipos de socorro atendiendo el accidente de la avioneta. Foto: EFE - Defensa Civil de Colombia

Yeison Jiménez, reconocido cantante colombiano de música popular, falleció el sábado en un accidente aéreo ocurrido en el aeródromo Juan José Rondón, ubicado entre Paipa y Duitama (Boyacá). El artista de 34 años se dirigía a Medellín, pues tenía prevista una presentación en el municipio de Marinilla, Antioquia.

El siniestro de la aeronave con matrícula N325FA se confirmó a las 4:11 de la tarde. En el hecho también murieron otras cinco personas: el capitán Hernando Torres y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

En las últimas horas se han conocido nuevos detalles del accidente. Luis Alfonso Martínez Chimenty, director de la Aerocivil, y Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aerocivil, confirmaron que la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez sí despegó, contrario a las informaciones iniciales que indicaban que había permanecido en tierra.

“Hubo un desplazamiento en el aire desde el momento en el que despegó la aeronave, un viraje en vuelo y después la colisión”, dijo el director técnico de investigación de accidentes a La FM. El funcionario agregó que el desplazamiento duró entre tres y cinco minutos y la avioneta recorrió menos de una milla.

La entidad aclaró que siguen las investigaciones para determinar las causas del siniestro.

“Se desarrollan varias líneas en el protocolo de investigación. Una línea técnica o de mantenimiento de la aeronave; una línea operacional, las condiciones de vuelo, el peso y balance; la línea del factor humano, las condiciones del piloto, y la línea miscelánea, videos, grabaciones, grabaciones de datos. (...) En este momento no podemos afirmar las causas”, dijo Bello a Noticias Caracol.

