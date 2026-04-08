Multan a Stark Smart Gym por publicidad engañosa y cláusulas abusivas

Stark GYM Foto: Archivo Particular

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso una sanción a Stark Smart Gym de COP 285.166.280, tras una investigación (originada en 2023) en la que se evidenció múltiples vulneraciones a los derechos de los consumidores.

Parte de estos hallazgos expusieron irregularidades en sus planes, así como en las condiciones contractuales ofrecidas a los consumidores.

Estas fueron las tres faltas en las que incurrió la mencionada empresa:

• Información incompleta en promociones y ofertas: durante la investigación, la SIC comprobó que la promoción “Plan semestre COP 499.000” omitía información esencial para la toma de decisiones de los consumidores, como la fecha de inicio de la promoción y el número de unidades disponibles, pese a indicar que la oferta estaría vigente “hasta agotar existencias”. Aunque la investigada argumentó que la información era suministrada a través de otros canales, como llamadas telefónicas o enlaces de compra, la autoridad reiteró que cada pieza publicitaria debe ser suficiente y contener todas las condiciones relevantes de la oferta.

• Cláusulas que no eran claras: la Superintendencia evidenció que los contratos de adhesión utilizados por la empresa no cumplían con los estándares de claridad y suficiencia exigidos por la ley, al incluir disposiciones ambiguas o incompletas, tales como: falta de claridad para la procedencia de devoluciones y sobre las consecuencias de la terminación del contrato y ambigüedad en las condiciones de suspensión o congelación de los planes.

• Inclusión de cláusulas abusivas: se identificaron cláusulas que generaban un desequilibrio injustificado en perjuicio de los usuarios al imponer condiciones que limitaban sus derechos o trasladaban cargas desproporcionadas.

Tras la imposición de la sanción, la superintendencia reiteró que los contratos deben garantizar condiciones que sean, de cara a los consumidores, transparentes, equitativas y comprensibles. “Las empresas no pueden incorporar estipulaciones que afecten el equilibrio contractual o restrinjan los derechos de los consumidores”, concluyó.

Recientemente la SIC también ha instaurado sanciones a otras empresas similares como Bodytech, Smart Fit Colombia, Health & Life Gym y Power Club.

Todas estas sanciones superan los COP 915,24 millones. Las mismas se encuentran en estudio, ya que los investigados han presentado recursos.

Sin embargo, desde enero de 2024, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales ha emitido sentencias condenatorias en contra de distintos gimnasios, en las que se declaró la vulneración de los derechos de los consumidores y se ha ordenado a los demandados la devolución del dinero.

“Entre los derechos vulnerados se ha comprobado la infracción a la garantía de productos, el derecho a la información, el derecho de retracto y la omisión en el reconocimiento de la voluntad del afiliado de no renovar su plan. En este momento cursan más de 144 demandas en contra de gimnasios, concentrándose gran parte de estas en acciones en contra de Smart Fit Colombia, Spinning Center GYM y Bodytech”, concluyó la autoridad.

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