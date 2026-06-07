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El Mundial moverá miles de millones en Colombia: quién gana, quién pierde y cuánto

El Mundial de Fútbol arranca en pocas semanas y se espera que la fiebre llegue también a las cajas registradoras del país. Los bares esperan un incremento de 35 % cuando juegue la Selección, el mercado de televisores podría crecer 20 % y unos 120.000 colombianos viajarían a las sedes del torneo. Pero no todos ganan: hay sectores que ya se preparan para ver cómo sus clientes redistribuyen el presupuesto hacia la fiesta futbolera.

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Diego Ojeda
Diego Ojeda
07 de junio de 2026 - 03:00 p. m.
La pasión por el fútbol también promete mover cientos de miles de millones de pesos en Colombia, más aún si se tiene en cuenta que junio será un mes especialmente activo para el comercio, al concentrar tres puentes festivos y, de ñapa, la celebración del Día del Padre.
La pasión por el fútbol también promete mover cientos de miles de millones de pesos en Colombia, más aún si se tiene en cuenta que junio será un mes especialmente activo para el comercio, al concentrar tres puentes festivos y, de ñapa, la celebración del Día del Padre.
Foto: Mario Fernando Rodríguez

Más allá de las canchas, el Mundial de Fútbol implica grandes jugadas para todo tipo de negocios, empresas grandes, pequeñas y micro que apuestan todo para que el torneo se traduzca en un movimiento de cajas registradoras, datáfonos y transferencias. La fiesta del fútbol, pero también de las facturas.

Buena parte del incentivo para meterse en el huracán que es organizar un Mundial es, justamente, los beneficios económicos que el torneo trae. Según la FIFA, el impacto positivo del torneo rondaría los USD 80.000 millones y la Organización...

Diego Ojeda

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com
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