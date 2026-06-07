El Mundial moverá miles de millones en Colombia: quién gana, quién pierde y cuánto

La pasión por el fútbol también promete mover cientos de miles de millones de pesos en Colombia, más aún si se tiene en cuenta que junio será un mes especialmente activo para el comercio, al concentrar tres puentes festivos y, de ñapa, la celebración del Día del Padre. Foto: Mario Fernando Rodríguez

Más allá de las canchas, el Mundial de Fútbol implica grandes jugadas para todo tipo de negocios, empresas grandes, pequeñas y micro que apuestan todo para que el torneo se traduzca en un movimiento de cajas registradoras, datáfonos y transferencias. La fiesta del fútbol, pero también de las facturas.

Buena parte del incentivo para meterse en el huracán que es organizar un Mundial es, justamente, los beneficios económicos que el torneo trae. Según la FIFA, el impacto positivo del torneo rondaría los USD 80.000 millones y la Organización...