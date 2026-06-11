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Boletas a USD 10 mil, hoteles que no se llenan, deudas millonarias: la otra cara del Mundial

El Mundial 2026 promete ser el más grande de la historia: tres países, 16 ciudades, 6,5 millones de visitantes y USD 13.000 millones en ingresos para la FIFA. Pero la historia de los grandes eventos deportivos enseña que las cifras del antes y las del después no siempre cuentan el mismo cuento.

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Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
11 de junio de 2026 - 01:00 p. m.
Uno de los eventos para hinchas en Miami. Imagen de referencia.
Uno de los eventos para hinchas en Miami. Imagen de referencia.
Foto: AFP - CHANDAN KHANNA

“El Mundial más grande de la historia”.

La frase tiene varios ángulos para mirarla: tres países, 16 ciudades, 6,5 millones de visitantes en los lugares que acogen el torneo, más de 800.000 puestos de trabajo relacionados con la competencia y unos USD 13.000 millones en ingresos para la FIFA.

También se puede ver por otro lado: la demanda de boletas más alta de la historia, los precios de venta de entradas más caros para un Mundial (quintuplicando el promedio para el evento de los últimos 30 años), así como ciudades sede que invertirán millones...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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