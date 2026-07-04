Para el Mundial de Fútbol, Trump restringió a los visitantes y México ganó turistas

Fotografía aérea que muestra aficionados de México celebrando el triunfo ante Ecuador en el Ángel de la Independencia.
Foto: EFE - Tomás Pérez
Los cinco países más visitados del mundo, según varios indicadores, son: Francia, España, Estados Unidos, Italia y Turquía.
El país que ocupa el sexto puesto, México, ya es una potencia turística en constante crecimiento. Ahora espera que el fútbol —y un poco del “efecto Trump”— le ayude a colarse en ese grupo de élite.
“Pusimos una meta muy ambiciosa”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de este año sobre el objetivo de su mandato de seis años, que termina en 2030.
El mayor Mundial de fútbol de la historia —104 partidos, 48...
Por James Wagner | The New York Times
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