Para el Mundial de Fútbol, Trump restringió a los visitantes y México ganó turistas

Fotografía aérea que muestra aficionados de México celebrando el triunfo ante Ecuador en el Ángel de la Independencia. Foto: EFE - Tomás Pérez

Los cinco países más visitados del mundo, según varios indicadores, son: Francia, España, Estados Unidos, Italia y Turquía.

El país que ocupa el sexto puesto, México, ya es una potencia turística en constante crecimiento. Ahora espera que el fútbol —y un poco del “efecto Trump”— le ayude a colarse en ese grupo de élite.

“Pusimos una meta muy ambiciosa”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de este año sobre el objetivo de su mandato de seis años, que termina en 2030.

El mayor Mundial de fútbol de la historia —104 partidos, 48...