Afecta incluso al comercio local

Mundial de Fútbol baja a la mitad ganancias de modelos “webcams”

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092.

Es tal la atención que ha capturado esta competencia deportiva que pasaron de ganar US$2.000 mensuales, en promedio, a US$1.000. Y no es el único sector afectado dentro y fuera de Colombia.

Queda cerca de una semana para que termine el Mundial Rusia 2018 y la competencia ya ha dejado varios perdedores, y no son precisamente equipos de fútbol. Es tal la atención que ha capturado esta competencia que las personas están incluso dejando de consumir los shows eróticos que las modelos webcams transmiten por Internet, y tiene repercusiones en Colombia. Lea Los negocios en auge entre los “millennials”

No todos son conscientes de que, en los últimos cinco años, Colombia se ha convertido en la segunda potencia mundial en modelos webcam, solo superado por Rumania. Y se trata de un negocio en auge, pues en una de estas páginas (en las que las modelos transmiten sus shows) antes había 1.200 modelos, de las cuales cerca de 400 eran colombianas. Ahora en este mismo portal hay más de 5.000, de las cuales 1.200 son del país. De manera que se trata de un crecimiento de más del 400 %.

Juan Bustos, uno de los pioneros del negocio de las webcam en el país, explica que “las modelos reciben tokens, que valen US$0,5 cada uno, por parte de sus espectadores durante los shows. Y pueden ganar 4.000 unidades en cada transmisión. Las modelos amateurs pueden ganar entre $1 y $3 millones (el 60 % de todas las modelos son amateurs). Las semiprofesionales ganan entre $4 y $8 millones (20 %) y las profesionales pueden recibir, cada mes, entre $9 y $20 millones (19 %)”.

Sin embargo, Bustos advierte que “durante este mes del mundial hemos visto que las modelos reciben muchos menos tokens, afectando más que nada a las principiantes y a las semiprofesionales. Antes de esta competencia se veían ganancias de US$2.000, en promedio, pero durante los partidos han bajado a cerca de US$1.000”.

Y podría ser solo la punta del Iceberg: si bien una buena parte de las modelos se encuentran en Colombia (y en Rumania), los espectadores son de todo el mundo. De manera que la reducción de tokens pagados implica que se está dando un redireccionamiento económico global.

No son las únicas afectadas

Es claro que si los shows eróticos no son rivales para la atención e interés que despierta la Copa del Mundo, entonces debe haber otros sectores afectados. Por ejemplo, el pasado 3 de julio (durante los partidos Brasil vs México, y Japón vs Bélgica) la subasta de los bonos del tesoro de Estados Unidos sufrió una sorpresiva baja demanda por parte de los inversionistas, provocando que el interés fuera más alto (implicando mayores costos de endeudamiento para este Gobierno). De hecho, solo se subastó US$35.000 millones de títulos (a cuatro semanas), una clara reducción frente a los US$65.000 millones de marzo.

Asimismo, un informe de Bloomberg advirtió el partido Alemania contra Corea del Sur (ganó el país asiático 2-0) pudo haberle costado a la nación europea más de 200 millones de euros (US$233 millones). Un efecto de que el encuentro se diera en horarios de oficina.

En efecto, la productividad debería verse afectada durante este Mundial. Según la consultora Watch & Act, durante el mes que dura el campeonato mundial, uno de cada tres empleados faltará a su puesto de trabajo o no rendirá de manera óptima. En consecuencia, la falta de puntualidad, las distracciones durante la jornada laboral y el abandono del trabajo se convertirían en situaciones frecuentes.

“No se puede evitar que los empleados piensen en el fútbol, pero podemos aprovechar esta oportunidad para crear un buen ambiente y aumentar el compromiso de nuestros equipos”, apunta Luis F. Rodríguez, consejero delegado de Watch & Act.

Y puntualmente en Colombia Camilo Herrera, presidente del Grupo Raddar, explica que “durante los mundiales hay sectores que suben y otros que bajan: se ve un efecto positivo en ventas de televisores, suscripciones de televisión, camisetas, crecen los viajes de turismo y también aumentan los domicilios. Pero también se suele presentar un freno importante en el comercio, porque la gente se queda en la casa y no sale a hacer compras”.

De manera que el Mundial es mucho más que solo un evento deportivo, pues ejerce cambios económicos que todo Gobierno o industria debe considerar

seriamente.