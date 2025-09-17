Nariño no está en riesgo de desabastecimiento de combustible: Minenergía

(Imagen de referencia) Mientras el Gobierno dice que no hay desabastecimiento, en municipios como Ipiales piden que se declare la emergencia. Foto: EFE - Sofia Torres

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En los últimos días, distintos sectores han advertido sobre una crisis de combustible en Nariño. El alcalde de Ipiales, José Amilcar Pantoja, confirmó que municipios como el suyo enfrentan un desabastecimiento originado en problemas logísticos con el transporte del combustible desde Tumaco.

“Estamos solicitando la declaratoria de emergencia. Hasta que los temas logísticos en Tumaco no se definan y no estén claros, para nosotros será esto un tema complejo. Seguiremos presionando a la Dirección de Hidrocarburos para tener una respuesta frente al tema”, manifestó.

Lea también: Municipios del Meta experimentan escasez de gasolina por cierre en la vía al Llano

En algunas estaciones de servicio hay colgados carteles con el siguiente mensaje: “Alerta ciudadanos y autoridades de frontera. Desabastecimiento de combustible por falta de condiciones y opciones que garanticen nuestra operación bajo el nuevo plan de abastecimiento. Expresamos nuestro rechazo total a las conductas y actitudes que imponen restricciones en el suministro”.

Sobre este tema, el Ministerio de Minas y Energía informó este miércoles que Nariño no está en riesgo de desabastecimiento de combustible. Para argumentar su punto, la cartera señaló que entre agosto y septiembre se despacharon más de 18,8 millones de galones, lo cual supera la demanda mensual, la cual se estima en 12 millones de galones.

!Este volumen incluyó gasolina corriente y extra, biodiésel y Jet A1, garantizando el abastecimiento en estaciones de servicio y protegiendo a los usuarios”, añadió el ministerio.

La cartera también resaltó que la distribución se ha ejecutado en condiciones de equidad para todos los agentes, cumpliendo la normativa vigente y activando mecanismos extraordinarios cuando fue necesario, con el fin de asegurar continuidad en el servicio.

“En Nariño no hay riesgo de desabastecimiento. Cada acción que adelantamos está guiada por la ley, la seguridad energética y el bienestar de los ciudadanos”, informó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.