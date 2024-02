Necesitamos reactivar la economía con obras reales, no hipotéticas: Minhacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Foto: Cortesía Minhacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que “no hay ningún error en el decreto de Presupuesto”, pero que se debe identificar los recursos que deben poner en las obras en 2024 y si no se necesitan, poderlos redireccionar a otros proyectos.

“Necesitamos reactivar la economía con obras reales, no hipotéticas. No podemos permitir que los recursos de algunas obras estén guardadas en las fiducias. El PIB no mide eso, mide la plata que se gasta. Esa es la razón por la cual en 2023, a pesar de que la Nación entregó los recursos, hubo problemas en la construcción de vías y obras civiles”, expresó Bonilla.

Para el Gobierno es fundamental que dichas iniciativas avancen. Por su parte, Juan Martín Caicedo, presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), expresó que el reto es resolver el problema de alguna concesión para que los recursos se puedan ejecutar.

“No hay ningún error en el decreto liquidatorio del presupuesto. Se liquidó lo aprobado por el Congreso y este no aprueba proyectos. El presidente nos pidió una revisión de los proyectos y obras a las que se le entregaron recursos y no avanzaron, para buscar cómo redireccionar los recursos a las que son de interés regional y nacional”, expresó el jefe de la cartera.

Y añadió que están identificando otras obras en las que es necesario ponerle recursos como la vía al Llano y el corredor Medellín - Quibdó.

Se despejó el camino para el cierre financiero de proyectos estratégicos como Buga- Buenaventura, las troncales del Magdalena y el Canal del Dique. Y se despeja el camino para la obra pública como la transversal del Catatumbo y la conexión de la Alta Guajira, que no son concesionadas.

“Recibimos estas buenas noticias para el país con un sentido de responsabilidad del gremio”, sostuvo el presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Concepto del FMI y subida del ACPM

El ministro de hacienda considera que el concepto del FMI le da respaldo a las políticas de Gobierno, mirando que “aseguremos la estabilidad fiscal sin romper la regla fiscal para que obtengamos un mayor crecimiento en 2024″.

Además, se refirió a la recomendación que hizo la entidad respecto al recorte del gasto y dijo que hay que mirar cuándo se realiza.

De otra parte, Bonilla aseguró que en el mes de marzo del 2024 no incrementará en Colombia el precio del diésel o ACPM porque el Gobierno sigue en negociaciones con el gremio de los transportadores de carga para definir cuál sería el aumento.

