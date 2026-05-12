Nequi lanzó campaña que premiará con hasta COP 5 millones a sus usuarios

Para incentivar el uso de su plataforma con estos fines, lanzó una campaña que estará activa hasta el 24 de mayo Foto: Cortesía

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Nequi ahora permite que los colombianos reciban remesas. Cifras del Banco de la República indican que 2025 fue un año histórico en esta materia, pues estos ingresos se contaron en más de USD 13.000 millones. Esta tendencia se sostiene en 2026 pues, en los primeros tres meses del año, estos dineros superaron los USD 3.346 millones.

Ante este panorama, Nequi le ha apostado a facilitar la recepción de remesas, integrando en su plataforma una herramienta que permite la recepción de dinero desde el exterior, mediante una considerable cantidad de remesadoras aliadas como Western Union, Viamericas, Monty y Echange, entre otras. También existe una integración con plataformas como Paypal y Payoneer.

Más allá de esto, también tiene su propio sistema, denominado como “Giros a un link” para hacer transferencias desde el exterior. Para esto, la app genera un enlace, el cual se puede compartir mediante canales como Whatsapp, SMS, correo electrónico o redes sociales. La persona que lo recibe debe abrirlo, seguir las instrucciones y reclamar el dinero directamente desde el celular.

Para incentivar el uso de su plataforma con estos fines, lanzó una campaña que estará activa hasta el 24 de mayo, la cual consiste en acumular puntos por cada remesa realizada a través de las remesadoras aliadas o por cada giro internacional recibido mediante Giros a un Link.

“Quienes reciban dinero por primera vez obtendrán un puntaje inicial y, a partir de ahí, sumarán puntos adicionales por cada envío igual o superior a COP 580.000. Al finalizar, los participantes con mayor puntaje podrán acceder a incentivos económicos. Es importante tener en cuenta que pueden participar personas mayores de edad que tengan su Nequi activo y reciban dinero del exterior, ya sea a través de remesadoras aliadas o mediante Giros a un Link”, explica Nequi.

La firma detalla que, en total, se entregarán premios que van desde los COP 500.000 hasta los COP 5 millones, los cuales serán abonados directamente a las cuentas de los ganadores.

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