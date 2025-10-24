Nequi restablece gradualmente sus servicios en todo el país

Casi todos sus servicios se encuentran operacionales Foto: Nequi

Millones de personas en Colombia han tenido dificultades para hacer pagos y recibir dinero debido a las fallas que han afectado a Bancolombia y Nequi.

Según informó el banco, desde la madrugada del viernes los problemas en sus servidores han impedido la comunicación entre los distintos sistemas. En esta ocasión, la caída fue total: tarjetas, banca virtual, corresponsales bancarios y cajeros dejaron de funcionar por completo.

Hacia las 11 de la mañana, algunos servicios de Bancolombia comenzaron a restablecerse. En las últimas horas, Nequi también reportó que parte de sus operaciones volvieron a funcionar.

Al cierre de esta edición, casi todos sus servicios se encuentran operacionales: ingreso a la aplicación; envíos y retiros de dinero; recargas; pagos por PSE; tarjeta Nequi y pagos QR entre cuentas.

Solo los envíos de dinero de Bancolombia a Nequi presentan intermitencias.

Recientemente, Bancolombia señaló que sus usuarios ya pueden usar nuevamente la App Mi Bancolombia y la sucursal virtual. Sin embargo, algunas transacciones, como consulta de tarjetas de crédito, pagos de facturas y de créditos, transferencias a Nequi y bolsillos.

“Trabajamos para que puedas pagar por PSE y Botón Bancolombia. Puedes usar cajeros, corresponsales y pagar con tus tarjetas en comercios. Hacemos todo lo posible para restablecer el servicio”, informó Bancolombia.

El origen de la falla

Según lo explicado por Bancolombia, el problema se debe a un problema en los servidores de la entidad. Básicamente tienen problemas para que todos los sistemas que requieren sus servicios se comuniquen entre sí.

El banco descartó que la falla se deba a un ataque informático. Aseguró que en ningún momento se vulneraron sus sistemas y que tanto la información como el dinero de los usuarios han estado completamente seguros.

Hay que tener en cuenta que el origen de esta falla es diferente a la otra que se presentó esta semana. La del lunes fue en los servidores de Amazon Web Services (AWS), el socio estratégico tecnológico de Nequi y Bancolombia para estos temas. La falla fue tal que incluso otras entidades financieras también presentaron inconvenientes, como Davivienda/Daviplata y Scotiabank Colpatria.

No poner todos los huevos en la misma canasta

Ante este tipo de situaciones, los expertos en finanzas personales recomiendan no poner todos los huevos (dinero) en la misma canasta (Nequi).

Es común que las plataformas digitales presenten fallas o intermitencias ocasionales, y cuando todo el dinero está concentrado en una sola billetera virtual, los usuarios pueden quedar sin posibilidad de comprar o vender, incluso en momentos clave.

Por eso, la diversificación es importante. Se puede tener una billetera digital principal, pero conviene mantener un saldo de emergencia en otras aplicaciones e incluso conservar algo de efectivo. Estas precauciones sencillas pueden evitar más de un dolor de cabeza.

