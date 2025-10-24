Nequi y Bancolombia presentan fallas en la mañana del viernes 24 de octubre

La caída se debe a una falla en los servidores de Bancolombia. Foto: Logos aplicaciones

Por segunda vez esta semana los servicios de Nequi y Bancolombia amanecen sin funcionar correctamente.

Según lo reportado por Nequi, todos sus servicios presentan fallas en este momento. Quienes intentan iniciar sesión en la aplicación les aparece el siguiente mensaje: “Trabajamos para estar disponibles pronto. Intentalo más tarde”.

Esta plataforma tiene una página en la que, en tiempo real, los usuarios pueden conocer si los servicios se encuentran activos, intermitentes o inoperantes. Usted puede consultarla mediante el siguiente link.

Los servicios digitales de Bancolombia (que comparte servidores con Nequi) también han presentado fallas. Aunque al cierre de la edición de este artículo, el reporte de estatus que ofrece el banco informa que todos los servicios están disponibles, menos el de avances con tarjeta de crédito en cajeros automáticos.

Hace unos minutos, el banco manifestó en su cuenta de X que: “Esta mañana detectamos una falla en uno de nuestros servidores que ha afectado el funcionamiento de varios servicios. Nuestro equipo técnico está trabajando sin descanso para solucionarlo lo antes posible”.

Para los usuarios que tienen tarjeta de crédito, el banco les recomienda hacer pagos y avances en cajeros de otros bancos.

“Queremos que tengas tranquilidad: tu dinero y tu información están completamente seguros”.

Hay que tener en cuenta que el origen de esta falla es diferente a la otra que se presentó esta semana. La del lunes fue en los servidores de Amazon Web Services (AWS), el socio estratégico tecnológico de Nequi y Bancolombia para estos temas. La falla fue tal que incluso otras entidades financieras también presentaron inconvenientes, como Davivienda/Daviplata y Scotiabank Colpatria.

No poner todos los huevos en la misma canasta

Ante este tipo de situaciones, los expertos en finanzas personales recomiendan no poner todos los huevos (dinero) en la misma canasta (Nequi).

Es común que las plataformas digitales presenten fallas o intermitencias ocasionales, y cuando todo el dinero está concentrado en una sola billetera virtual, los usuarios pueden quedar sin posibilidad de comprar o vender, incluso en momentos clave.

Por eso, la diversificación es importante. Se puede tener una billetera digital principal, pero conviene mantener un saldo de emergencia en otras aplicaciones e incluso conservar algo de efectivo. Estas precauciones sencillas pueden evitar más de un dolor de cabeza.

