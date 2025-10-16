Nestlé anuncia el recorte de 16.000 empleos

La reestructuración generó agitación en los puestos más altos de una empresa conocida por su cultura corporativa seria. Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El nuevo director ejecutivo de Nestlé SA anunció planes para recortar 16.000 empleos sólo unas semanas después de asumir el cargo, con el objetivo de aprovechar un aumento mayor al esperado en las ventas trimestrales que elevó las acciones del fabricante de alimentos suizo al máximo en 17 años.

Philipp Navratil, quien asumió el cargo tras la destitución de Laurent Freixe por ocultar una relación con una subordinada, aumentó el objetivo de ahorro de costes de Nestlé de CHF 2.500 millones (de francos suizos, unos USD 3.700 millones de dólares) a CHF 3.000 millones (USD 3.700 millones) para finales de 2027. Estas medidas indican que el nuevo director ejecutivo se mantiene fiel a la estrategia general de su predecesor, que incluía revisiones y la posible venta de unidades con bajo rendimiento.

“El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido”, declaró Navratil el jueves. “Esto implicará tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para reducir la plantilla”.

Las acciones del fabricante de alimentos subieron hasta un 8,2% en las operaciones en Suiza, la mayor ganancia desde 2008.

Las reducciones de empleo, que representan aproximadamente el 6% de la plantilla, se producirán en los próximos dos años, según anunció el jueves el fabricante de las cápsulas de café Nespresso y las barras de chocolate KitKat. El anuncio de los empleos coincidió con un aumento del 4,3% en las ventas del tercer trimestre, impulsado por el aumento de precios y la mejora del crecimiento interno real, un indicador clave de los volúmenes que analistas e inversores siguen de cerca.

“Aunque todavía es muy frágil, creemos que este conjunto de resultados ayudará a Nestlé a restablecer en parte la confianza de los inversores”, dijo Jean-Philippe Bertschy, analista de Vontobel.

Nestlé designó a Navratil como CEO el mes pasado tras destituir a Freixe un año después de asumir el cargo. Tras el escándalo, el presidente Paul Bulcke dimitió antes de lo previsto, siendo sustituido por el exdirector general de Inditex SA, Pablo Isla.

La reestructuración generó agitación en los puestos más altos de una empresa conocida por su cultura corporativa seria y dejó al nuevo dúo de liderazgo con la tarea de presentar un plan para revivir el crecimiento del volumen y abordar cuestiones de gobernanza.

Navratil, un veterano de Nestlé con más de 20 años de experiencia y que recientemente dirigió el negocio de Nespresso, ha indicado que mantendrá la estrategia de Freixe de aumentar el gasto en publicidad, apostando por menos iniciativas de productos pero de mayor tamaño y deshaciéndose de unidades de bajo rendimiento.

De los recortes de empleo planificados, unos 12.000 corresponderán a personal administrativo y el resto a puestos de fabricación y de cadena de suministro.

En cuanto a la construcción de la cultura empresarial, «todos nos medimos con los mismos indicadores clave de rendimiento», declaró Navratil en una conferencia telefónica con analistas. «Será fácil ver quién rinde y quién no. Seremos rigurosos al evaluar a nuestro personal».

El CEO identificó como principal prioridad de Nestlé seguir incrementando el crecimiento interno real y agregó que la compañía está evaluando todo en su portafolio.

Bienvenidos ‘Ambición’

“Damos la bienvenida a la ambición de Navratil de fomentar una cultura que no acepte perder participación de mercado y donde se recompense la ganancia, lo que suena más asertivo que antes”, dijo James Edwardes Jones, analista de RBC Capital Markets.

Jones agregó que el avance en el crecimiento interno real durante el trimestre fue importante ya que ésta ha sido la mayor área de preocupación para los inversores.

El predecesor de Navratil había iniciado una reestructuración que incluía la posible venta de marcas de vitaminas en dificultades y la búsqueda de un socio potencial para el negocio de agua embotellada de Nestlé, que Freixe separó en una unidad independiente.

Cualquier pérdida de empleos a través de desinversiones no se contabilizará dentro de las 16.000 reducciones planificadas, dijo Navratil a los periodistas en una llamada.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.