Netflix mueve fichas con deuda millonaria para quedarse con Warner Bros

Netflix Inc. ha refinanciado parte de un préstamo puente de 59 mil millones de dólares para respaldar su posible adquisición de Warner Bros. Discovery Inc.

El gigante del streaming obtuvo una línea de crédito rotativa de 5.000 millones de dólares y dos préstamos a plazo de 10.000 millones de dólares con desembolso diferido para refinanciar parte de la línea de crédito puente que obtuvo para su oferta por Warner Bros., según un documento presentado el lunes. Esto deja 34.000 millones de dólares para sindicación.

Netflix llegó a un acuerdo a principios de diciembre que valora los activos de estudio y streaming de Warner Bros. en 82.700 millones de dólares. Posteriormente, Paramount Skydance Corp. lanzó una oferta de adquisición hostil, lo que desencadenó una guerra de ofertas que transformará la industria del entretenimiento, independientemente del ganador. Las ofertas rivales implican acuerdos de deuda multimillonarios que se encuentran entre los mayores de la última década.

La semana pasada, Warner Bros. recomendó a sus accionistas que rechazaran la oferta de Paramount y mantuvieran su acuerdo original con Netflix. Warner Bros. calificó la oferta de Paramount por toda la compañía, que incluye 54 000 millones de dólares en compromisos de deuda, de «inferior e insuficiente», y afirmó que la financiación del acuerdo era demasiado arriesgada.

Si bien Netflix cuenta con el apoyo de la junta directiva de Warner Bros., enfrenta obstáculos regulatorios y políticos para concretar la adquisición. La senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, ha calificado la oferta como una “pesadilla antimonopolio”, y Netflix ha tomado medidas para asegurar a su personal que no resultará en el cierre de estudios.

Préstamos puente

Wells Fargo & Co., BNP Paribas SA y HSBC Holdings Plc se encuentran entre los bancos que proporcionaron a Netflix el préstamo puente sin garantía.

Los préstamos puente cubren déficits de financiación inmediatos y son utilizados habitualmente por empresas que preparan ofertas de compra. Suelen sustituirse semanas o meses después por deuda más permanente y económica.

En el caso de Netflix, la empresa planea recurrir a los mercados de capital para reducir aún más su línea de crédito puente y extender los vencimientos de su deuda. Cuando lo haga, es probable que la deuda tenga grado de inversión, ya que Netflix cuenta con una calificación de deuda A3 según Moody’s Ratings y A según S&P Global Ratings.

Netflix dependió del mercado de bonos basura en los primeros días de su negocio, pero obtuvo acceso a financiamiento más barato cuando ascendió a categoría de blue chip en 2023.

