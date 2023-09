Ni estudian ni trabajan: el panorama de los jóvenes “ninis” en Colombia

La UIAF emitió una resolución con medidas para imponer mayor control y vigilancia sobre los activos virtuales. Foto: Getty Images

A un lado, el desempleo juvenil; al otro, las barreras de acceso a la educación y en el medio de todo esto: los “ninis”. Así se les llama a los jóvenes que ni estudian ni trabajan y son una población que dice mucho sobre qué tan fácil se da el paso de la educación al mercado laboral.

Este martes, la OCDE dio a conocer un estudio que indica que la población de jóvenes “ninis” es especialmente en alta en Colombia y otros países de Latinoamérica.

Los “ninis” en Colombia

De acuerdo con la OCDE, los países que pertenecen a este bloque tienen un promedio del 14,7 % de jóvenes entre los 18 y 24 años que son “ninis”, en países como Chile, Colombia, República Checa, Turquía y Sudáfrica la cifra el 25 %.

Y es que, después de Turquía y República Checa, Colombia es el país con el porcentaje más alto de “ninis” en países de la OCDE. Por su parte, Países Bajos, Islandia, Noruega y Suecia son las naciones con las tasas más bajas de esta población.

El dato más reciente del DANE indica que, de mayo a julio de 2023, el desempleo en jóvenes se ubicó en el 16,6 %.

Un reciente estudio del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, que analizó los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, determinó que cerca del 26 % de jóvenes de 14 a 28 años no estudian ni trabajan, lo que equivale a 3,2 millones de “ninis” en el país.

Llama la atención que de los 3,2 millones de “ninis”, el 67 % son mujeres, y Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Quibdó y Cúcuta son las ciudades con el mayor número de estos jóvenes, con tasas que pasan del 28 %.

Mientras que capitales como Tunja, Bucaramanga, Pasto, Medellín, Manizales, Ibagué y Bogotá tienen tasas entre el 19 % y el 22 % de jóvenes entre los 14 y 28 años que ni estudian ni trabajan.

Los rezagos del Covid-19

Tanto el informe de la OCDE como la investigación de la Universidad Javeriana coinciden en que la pandemia de Covid-19 agudizó problemáticas como el desempleo juvenil y las brechas de acceso a la educación formal, lo que incrementó el número de ninis.

Sin embargo, no hay que perder de vista que desde siempre los jóvenes se han enfrentado a la paradoja del mercado laboral “no me contratan por no tener experiencia, pero cómo tener experiencia si nadie me contrata”.

La OCDE señala en su estudio que los jóvenes “ninis” no solo pierden oportunidades inmediatas de aprendizaje y de empleo, sino que también sufren de efectos a largo plazo como menores tasas de empleabilidad, salarios más bajos en etapas posteriores de su vida y afectaciones en salud mental.

“Evitar que los jóvenes se conviertan en ninis o minimizar el tiempo en que son ninis es esencial”, es la recomendación de la OCDE.

Cuando se habla de reducir el número de mujeres “ninis”, la situación se hace más compleja pues las responsabilidades domésticas que ellas tradicionalmente han tenido que asumir pueden hacerlas menos atractivas para los empleadores o que tengan menos tiempo para trabajar o buscar trabajo.

Sin embargo, algo que afecta a ambos sexos es la relación que existe entre el nivel de estudios y tasas de empleo. “Las tasas de empleo de los adultos (25-64 años) con estudios secundarios superiores o postsecundarios no terciarios son mucho más altas que las de los adultos con estudios secundarios superiores o postsecundarios no terciarios”, indica el estudio de la OCDE.

De ahí que reducir el número de ninis requiere de políticias oportunidades de estudio, empleo y emprendimiento de forma simultánea.

