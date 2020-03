Niegan medidas cautelares con las que buscaban suspender licitación del dominio .co

Redacción Economía.

El actual concesionario, .CO Internet SAS, argumenta que el contrato actual debe ser prorrogado. El alto tribunal recuerda en su decisión que en Colombia no existen las prórrogas automáticas en el sector de telecomunicaciones.

El Consejo de Estado negó las medidas cautelares solicitadas por el concesionario del dominio .co en internet, activo que le pertenece a la Nación. El concesionario, llamado .CO Internet SAS, propiedad de la multinacional estadounidense Neustar, había solicitado suspender la licitación que busca seleccionar a la empresa que operará el dominio .co durante los próximos cinco años, entre otras peticiones.

.CO Internet SAS ha sostenido que con base en la ley y el contrato de concesión firmado en 2009 tiene derecho a que el contrato sea prorrogado. De lo contrario, sostiene, se le estaría “expropiando” de su inversión. Por esa razón, inició un proceso de arbitraje internacional invocando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ese, de hecho, era un paso indispensable para solicitar que el Consejo de Estado tome medidas en el asunto, mientras se resuelve la controversia internacional. No haber cumplido con ese requisito fue la razón por la que en 2019 el Consejo de Estado tampoco concedió las medidas cautelares. Lea más sobre esto en: La disputa por el “apellido” de Colombia en internet

El alto tribunal, sin embargo, acaba de determinar que no existen evidencias ni argumentos suficientes para acoger las peticiones que hace el concesionario, entre las que también está ordenar al Mintic suscribir una extensión de la actual concesión “hasta que el tribunal internacional se constituya y decida si mantiene las medidas cautelares que el honorable despacho decrete, las suspende, modifica, revoca a toma unas nuevas”, cita el auto proferido por el tribunal el pasado 12 de marzo.

El Consejo de Estado recuerda en su decisión que según la ley y la jurisprudencia en Colombia no hay prórrogas automáticas a los contratos de concesión en el sector de telecomunicaciones. Resalta los análisis en los que se ha basado el Mintic para haber abierto la actual licitación, que se adjudicará el próximo 27 de marzo, y le señala a .CO Internet SAS que entes como la Procuraduría actualmente están a cargo de vigilar que ese proceso de selección se lleve a cabo de la manera correcta.

Así las cosas, por el momento sigue en marcha el proceso de licitación, en el que se presentaron tres empresas: el consorcio DotCO, conformado por las firmas CentralNIC, Team Internet AG y Central Comercializadora de Internet SAS; Nominet UK, de Reino Unido, y .CO Internet SAS, actual concesionario.

Asimismo, continúa el proceso de arbitraje internacional iniciado por Neustar, casa matriz de .CO Internet SAS, que ya reposa en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, con sede en Washington, Estdos Unidos. Vale la pena recordar que, a pesar de todo, el Mintic y el concesionario actual firmaron un otrosí para que se garantice la continuidad de la prestación del servicio de registro del dominio .co independientemente del resultado del proceso de licitación.