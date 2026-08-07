Nintendo anticipa que la Switch 2 subirá de precio en Colombia

Aunque Nintendo está vendiendo menos, está siendo más rentable, gracias al peso de los videojuegos, el desempeño de su nueva consola, el crecimiento del negocio digital y algunos efectos extraordinarios relacionados con los aranceles de Estados Unidos. Foto: AFP - PHILIP FONG

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Con más de 23,68 millones de unidades vendidas en el mundo, la Nintendo Switch 2 viene ganando protagonismo en la industria gamer. Según el más reciente reporte financiero de la compañía, en el trimestre abril- junio, se vendieron más de 9,46 millones de juegos, consolidando un incremento del 90 % en las ventas digitales frente al mismo periodo del año anterior.

Las cifras también muestran que, pese el fuerte desempeño que ha tenido la Switch 2, los ingresos totales de la compañía fueron más bajo, pues las ventas cayeron 9,5 % en el mencionado periodo de tiempo.

En suma, aunque Nintendo está vendiendo menos, está siendo más rentable, gracias al peso de los videojuegos, el desempeño de su nueva consola, el crecimiento del negocio digital y algunos efectos extraordinarios relacionados con los aranceles de Estados Unidos.

En medio de este contexto económico, Nintendo emitió recientemente un comunicado en que avisa que el precio de la Switch 2 subirá en Colombia, desde el primero de septiembre.

“Nintendo Latinoamérica realizará un ajuste en el precio de venta sugerido de la consola Nintendo Switch 2. En Colombia, el precio sugerido en distribuidores autorizados seleccionados será de $2,949,900.00. Esto responde a diversos cambios en las condiciones del mercado, los cuales se espera que se extiendan a mediano y largo plazo. El precio de la consola Nintendo Switch no tendrá cambios”; detalló la empresa.

En la fecha en la que se escribe este artículo, el precio de esta consola en Colombia varía entre los COP 2.200.000 y los COP 2.500.000.

Aunque la empresa no brinda mayores detalles sobre las variables que impulsan este ajuste en el precio, se sabe que la industria tecnológica atraviesa por un panorama complejo.

Parte de lo anterior se explica por el aumento en los costos de producción y de algunos componentes, especialmente ante la creciente demanda de insumos clave, como los chips de memoria RAM, impulsada por la expansión de la industria de la inteligencia artificial.

También está el panorama de inflación global. Con el ajuste del precio, Nintendo se estaría anticipando a las eventuales pérdidas producto de la inflación acumulada, así como las fluctuaciones en las tasas de cambio y las tensiones geopolíticas que impactan el transporte logístico internacional.

“No tomamos decisiones de este tipo a la ligera y hemos trabajado arduamente para mantener los precios estables durante el mayor tiempo posible. Entendemos que los cambios de precio pueden resultar difíciles para nuestros consumidores y agradecemos profundamente el constante entusiasmo de nuestros fans por los productos y experiencias de Nintendo”, concluyó Nintendo.

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