“No confunda”: Fenalco respondió a Petro tras cierres por facturación electrónica

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, respondió a las declaraciones que hizo recientemente el presidente Gustavo Petro a través de X (Antes Twitter). “Por favor paguen los impuestos”, escribió el mandatario en respuesta a la noticia del cierre de Olímpica del Centro Comercial del Portal 80, en Bogotá, por problemas con la facturación electrónica.

Cabal le pidió al presidente y a otros representantes del Gobierno “no confundir a la opinión pública generando un manto de duda sobre el comercio y empresas comprometidas con el crecimiento del país”.

Según el gremio, las situaciones a las que hace referencia la noticia se originaron por los “tecnicismos en la implementación de la factura electrónica”, pero no por falta de pago de impuestos.

“Fenalco y sus agremiados, de la mano de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), llevamos años trabajando en la implementación de este modelo de facturación y los comercios se han comprometido con el proceso, han enfrentado todos los retos operativos, tecnológicos y de servicio al cliente, aun cuando los tiempos otorgados en la normativa han sido insuficientes. Los recursos invertidos en tiempo, personal y dinero son significativos”, dijo el presidente del gremio.

Fenalco resaltó que el comercio genera el 12,9 % del PIB colombiano; que es fundamental en la generación de empleo, con el 32 % de la fuerza laboral, y uno de los mayores aportantes al fisco. Las cifras del gremio indican que a nivel municipal el comercio aporta más de la tercera parte del recaudo de industria y comercio. De ahí que la Federación asegura que con los cierres no solo pierde el comercio, sino también el Estado, “toda vez que no vender significa no generar IVA e impuestos”.

Irregularidades y omisiones con la facturación electrónica han causado el cierre temporal de almacenes de la talla de Olímpica, Éxito o Jumbo, entre una larga lista de más de 350 comercios que han sido sancionados en el último año por la DIAN.

En el caso de Olímpica, al que se refirió Petro, la DIAN evidenció que el almacén solo entregaba la factura electrónica a clientes que previamente se hubieran registrado en su base de datos; los otros clientes salían del establecimiento sin factura electrónica, a menos que hicieran procedimientos adicionales para descargarlas a través de una página web. Lo anterior, según la entidad, “constituye requisitos adicionales a los establecidos para la expedición de factura electrónica”.

¿Qué pasa con la factura electrónica?

De acuerdo con la DIAN, un cliente siempre debe exigir la factura electrónica en sus compras y pagos de servicios. “Más que una obligación, permite que usted como ciudadano participe activamente en el control del pago de impuestos (…)”, indicó la entidad en un comunicado.

Según la DIAN, un comprador solo debe entregar tres datos al establecimiento de comercio: nombre o razón social, número de cédula o NIT y correo electrónico.

Ángela Sánchez, contadora de la Universidad Cooperativa de Colombia y miembro del Colegio de Contadores Públicos, asegura que lo que ha pasado en centros comerciales o en estos almacenes de cadena es que “se vuelve complejo el tema de facturar electrónicamente de forma masiva. Lo que ha dicho la DIAN es que para emitir la factura electrónica solo se requieren tres datos del consumidor, pero en los reportes que un contribuyente tiene que enviar se requieren hasta siete datos del consumidor, como nombre completo, dirección, correo electrónico, identificación, número de teléfono”.

Claudia Patricia Mateus, docente del programa de Ciencias Contables de la Universidad Javeriana, tiene una visión distinta de las irregularidades que están presentando. “Los comercios solo deben solicitar los tres datos que habla de la DIAN. ¿Qué está pasando? Están pidiendo más información para usarla en el envío de mensajes de marketing, cosa que es un error. Además, hoy en día los establecimientos no deben preguntarle al cliente si quiere o no factura electrónica, debe emitirla y enviarla”.

La docente explica que con estas sanciones la DIAN busca evitar una “evasión de información” de las transacciones de un comercio que pueda llevar a una evasión de impuestos. No obstante, reconoce que el temor de muchos clientes a entregar su información personal tenga parte de la culpa.

