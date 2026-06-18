No es solo la jornada: todo lo que cambia para los trabajadores el 15 de julio

El cambio marca un giro importante para Colombia. En 2021, el país encabezaba el listado de la OCDE en horas trabajadas por empleado, con un promedio de 2.288 horas al año. Foto: EFE - Christian Escobar Mora

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La reducción de la jornada laboral en Colombia, que comenzó en 2021 con un esquema gradual, llegará a su fase final el próximo 15 de julio. Desde esa fecha, la jornada máxima legal será de 42 horas semanales, frente a las 48 horas que regían antes de entrar a regir la Ley 2101 de 2021.

El cambio marca un giro importante para Colombia. En 2021, el país encabezaba el listado de la OCDE en horas trabajadas por empleado, con un promedio de 2.288 horas al año. La diferencia era notable frente a países como Alemania, que registraba apenas 1.341 horas anuales por trabajador, según datos de la organización.

Parte importante de este ajuste se dio por un cambio de paradigma, y es que trabajar más horas no se traduce en ser más productivos. Colombia, en 2021, fue el caso de mostrar por excelencia, ya que pese a ser el país de la OCDE que más horas trabaja al mismo tiempo era el país con menos productividad laboral.

Las cifras y los estudios fueron indicando que una jornada laboral más corta se podría traducir en más productividad, ya que el trabajador tendría más tiempo para descansar y pasar tiempo con su familia.

Los otros cambios

Este 15 de julio no solo cambia la jornada laboral para los trabajadores en Colombia, ya que esto implica otra serie de ajustes.

El primero que se anticipa es el de un nuevo esquema de turnos adoptado por las empresas, las cuales tendrán que hacer una reorganización para cumplir con el nuevo límite de horas legal.

Por ejemplo, en una empresa que presta sus servicios de lunes a sábado, la nueva jornada máxima de 42 horas semanales implicaría que los trabajadores laboren siete horas al día. En aquellas que operan de lunes a viernes, la distribución podría ser, por ejemplo, de tres días de ocho horas y dos de nueve horas.

En este punto, las combinaciones pueden ser diversas, siempre y cuando se respete que, como mínimo, la jornada debe ser de cuatro horas diarias continuas y de máximo nueve horas.

Otro cambio importante es que se aumentará el valor de la hora de trabajo, ya que se debe mantener el mismo salario. De tal manera que, con una jornada de 44 horas semanales (que es la que todavía rige en el país) el valor es de COP 7.959, mientras que cuando se pase a las 42 horas semanales subirá a COP 8.338.

También hay que tener en cuenta que, con la reforma laboral, los recargos por trabajar en días de descanso aumentarán, pasando del 80 % al 90 %, desde el primero de julio. Para a misma fecha del próximo año se experimentará un nuevo incremento, pues se pasará del 90 % al 100 %.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.