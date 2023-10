“No es solo producir para exportar, sino producir para integrar”: mincomercio

German Umaña, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, participó en Bruselas en el Fórum Global Gateway (GG) 2023 que se realizó entre el 26 y 27 de octubre, siendo uno de los representantes de los 40 países europeos y del sur que acudieron a esta cita. De América Latina únicamente fueron invitados Colombia, México y Costa Rica, básicamente por tener ya adelantados en sus planes estratégicos, grandes proyectos de desarrollo sostenible.

La Unión Europea (UE) entregará 7.000 millones de euros para Colombia, de los 45.000 millones destinados para América latina y El Caribe, con el fin de contribuir a cerrar la brecha entre los pocos colombianos con mediano y alto poder adquisitivo, y el resto de nacionales que están perdiendo la batalla contra la desigualdad. Inversión digital y verde en proyectos ecológicos, sostenibles, que respeten el medio ambiente y que potencien la salud, la energía y la educación, es la propuesta de la UE para Colombia a través de este programa que busca competir en el ámbito económico mundial con la Nueva Ruta de la Seda de China, propuesta económica que desarrolla proyectos de grandes inversiones en transporte e infraestructura en los denominados países del sur global y que ofrece créditos para realizarlos, con intereses, casi siempre, muy elevados.

Lea también: Así queda el interés bancario y la tasa de usura para noviembre de 2023

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien inauguró esta reunión económica sostenible internacional, subrayó a todos los asistentes que los países con menos fortuna económica no tienen por qué seguir pagando altísimos costes económicos y ambientales para intentar salir de la marginación que les impone una economía globalizada que ha dejado de lado la humanización en el desarrollo. “El objetivo de Global Gateway es dar a los países la posibilidad de elegir y de elegir mejor. Porque para muchos países de todo el mundo, las opciones de inversión no sólo son limitadas, sino que todas vienen acompañadas de mucha letra pequeña y de un coste muy elevado. A veces es el medio ambiente el que paga el precio, a veces son los trabajadores extranjeros y, a veces, es la soberanía nacional la que se ve comprometida. Y ningún país debería enfrentarse a una situación en la que la única opción para financiar su infraestructura esencial sea vender su futuro”.

El Espectador entrevistó al ministro Germán Umaña en la sede del Fórum GG en Bruselas.

¿Por qué esta cita económica mundial aquí en Bruselas es tan importante para Colombia?

El Global Gateway ha diseñado unos puntos fundamentales que realmente contribuirían en su desarrollo, en una eventual asociación estratégica importante entre la UE, Colombia y otros países de Latinoamérica. Esos puntos relevantes tienen que ver con todo el proceso de reindustrialización, uno de los principales objetivos, como es el caso de Colombia, del gobierno del presidente Petro.

¿Y cuales son esos puntos esenciales que planean sobre este proyecto entre la UE y Colombia?

La transición energética es uno de ellos. Y en este tema están centrados la mayoría de nuestros proyectos de desarrollo de hidrógeno verde. Porque aquí no solo se trata de recursos para la exportación sino también para el desarrollo de nuestros proyectos nacionales. Y en este punto, el tema de fertilización tiene que ver con el proyecto de soberanía alimentaria, con los proyectos eólicos y con todo lo que son parques solares. Y, por supuesto, con el tema de la reforestación, punto esencial en el que los temas de la responsabilidad histórica y la asociación con la UE son fundamentales. La transición energética es parte del GG y en eso estamos trabajando.

Se han identificado, además, todos los temas que tienen que ver con el desarrollo de una industria sostenible en materia agropecuaria y de agricultura Allí confluye perfectamente con todo nuestro proyecto de la industrialización de la soberanía alimentaria y la agroindustrialización. También, en el área de los servicios médicos, la regulación y la producción de bienes y servicios necesarios para la modificación en la ley de salud que se está tramitando en el Congreso se vuelven fundamentales, porque es una forma de integrarse con los territorios más profundos del país, y es además, una gran oportunidad para prestar servicios primarios y potenciar redes de investigación primarias, secundarias, terciarias y hasta cuaternarias en la investigación Y de otra parte, tenemos el tema de la movilidad sostenible en todo lo que tiene que ver con la desagregación tecnológica y productiva. También se incluye en el primer punto los minerales raros y los minerales estratégicos, donde Colombia tiene mucho qué hacer; serían productos que exportaríamos sin menoscabar el medio ambiente.

Lea también: Las empresas que estarán tras el 5G en Colombia

¿Colombia si ve en este proyecto GG de la UE una propuesta simétrica?

Lo que observa y plantea Colombia es que esto es una asociación en la que nosotros tenemos mucho para ofrecer y la UE por su parte, también tiene mucho para brindarnos. Nosotros tenemos todos los bienes necesarios, por ejemplo en la Amazonía, para que la humanidad siga respirando, pero este pulmón es propiedad de países como Brasil, Colombia, Perú y los demás países amazónicos. Tendremos que hacer entre nosotros una asociación importante para contribuir a evitar la desforestación, para recuperar nuestra Amazonía, con el objetivo de que todos los seres del planeta podamos respirar.

Estamos en la capacidad de plantear asociaciones importantes porque no es solo producir para exportar sino producir también para integrar. Y Colombia es un centro bien importante, por ejemplo, para la recuperación que se está dando con Venezuela, en la que todos estos proyectos tendrán que ver con la cooperación colombo-venezolana, con la integración andina y sobre todo con las vías del Caribe insular y del Caribe continental. En este proyecto de asociación que estamos planteando, pues, indudablemente lo que queremos, primero, es que las inversiones extranjeras directas fluyan con ese criterio de que somos dos y que los dos tenemos que beneficiarnos a partes iguales.

¿Qué necesidades tendría Colombia de la UE en un programa de asociación como estos?

La transferencia de tecnología, por supuesto, y la adaptación de esa tecnología a nuestras necesidades, por ejemplo, para el desarrollo de programas de proceso técnico. Para complementar los requerimientos de intercambio es necesario integrar a nuestra pequeña y mediana empresa y a la empresa en general, a las cadenas de valor nacionales e internacionales. Queremos que lleguen a producir, a contribuir con la incorporación de nuestros empresarios, a la territorialización, y por supuesto, que nos podamos integrar conjuntamente a esos circuitos internacionales que se manejan a nivel global.

Otro aspecto fundamental es esa cooperación que estamos desarrollando en materia de educación, de ciencia, de tecnología, con nuestras universidades y las universidades europeas, con los institutos de investigación europeos y los nacionales y con los institutos tecnológicos de ambas partes. Y también con todo lo que tiene que ver con educación en el trabajo, sobre todo para la juventud, en aspectos tales como la digitalización y el desarrollo no solo del lenguaje y de los idiomas para los jóvenes, sino también en el lenguaje digital que hoy es primordial.

Lea también: Precios de los alimentos suben por encima de la inflación en el 80 % de los países

Y quizás el tema más importante que estamos desarrollando es el de la territorialización. En este aspecto, todos estos proyectos que ya hemos comenzado y en esa asociación que se podrá dar con la UE, la participación de las comunidades, en las que el respeto de su entorno, de su biodiversidad, de la naturaleza, de su cultura y de su diversidad étnica, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los pueblos indígenas, serán fundamentales. De los conocimientos tradicionales en materia de salud y de producción de farmacéuticos, por ejemplo, a partir de la hoja de coca o de la de la marihuana, así como de producciones industriales fundamentales en territorios de paz, es esencial que respetemos y valoremos sus aportes. No haremos ningún proyecto en esa territorialización sin la participación de las comunidades, y sin que el beneficio de las comunidades y su territorialidad sean evidentes. Con la mentalidad que hemos visto en el GG por parte de los europeos, que han comprendido perfectamente que este es un proyecto de asociación y no un proyecto simplemente para desarrollar la inversión extranjera en nuestros países, esto sí se hace viable. Esto es algo novedoso, interesante e importante. Con la propuesta del GG podemos observar cómo ha cambiado el mundo: ya no es lo mineral y lo energético, sino que tenemos que trabajar para frenar el cambio climático para conseguir un desarrollo sostenible, productivo, inclusivo y con justicia social. Sabemos que solamente cerrando la brecha en el crecimiento, en la distribución del ingreso global, para ir a una globalización con rostro humano, podremos responder a la crisis que actualmente se presenta en el mundo.

La digitalización es fundamental en los territorios apartados de Colombia que los separan tanto del país como del universo global. ¿Cómo va este tema dentro del proyecto europeo del GG?

Fundamentalmente en los proyectos de cooperación y de inversión con la UE está como punto esencial el tema de la digitalización. El Ministerio de TIC está abriendo las licitaciones para las 5G. Van a participar las grandes empresas, por supuesto, pero van a estar en una gran alianza estratégica con todo las comunidades de los territorios. Pero no solo son las comunidades de digitalización. Y son, esencialmente para los territorios de las comunidades energéticas. Allí hemos identificado bienes, servicios y turismo. Realizamos una sustitución por energías limpias a partir o de los recursos eólicos o de parques solares y otras formas de generación de energía: estamos llevando estas propuestas a las comunidades energéticas para hacerlas autosuficientes y apoyarlas. Pero, adicionalmente, en esas comunidades estamos aprovechando sus potencialidades que proyectan nuestra identidad cultural a través¡ de las artesanías, la gastronomía, nuestros bailes y demás características que hacen de Colombia un lugar para la belleza representada también en el proyecto de Colombia como potencia de la vida.

Y concretamente, ¿cuáles son los aspectos de desarrollo e intercambio con la UE en este GG?

La digitalización es el gran proyecto de desarrollo para conseguir la conectividad de toda Colombia. La movilidad es otro gran tema que se está trabajando con los europeos y en caso de la cooperación con la Comisión, con el tema de la movilidad eléctrica. Pero además, como muchos países europeos y otros países del mundo trabajamos en la producción de partes y piezas de carrocerías, e incluso de ensamblaje de algunos vehículos de movilidad eléctrica que nos sirven no solo para responder a la demanda de las ciudades, sino para todo lo que es el transporte de carga, este último, uno de los que más nos interesa. Pero además también en los proyectos que potencian el desarrollo de la infraestructura. Ahora estamos haciendo licitaciones con los europeos en todo el sistema del transporte férreo, que es esencial. Estamos trabajando con toda la parte sostenible. La certificación que debemos obtener para diferentes sectores sobre el tema de la parte verde.

¿Este proyecto GG entrega el dinero a través de créditos blandos, o como es el tema de la financiación?

Existen diferentes modalidades. Varias combinaciones. La UE le presta el dinero a las empresas europeas para invertir en nuestros países. Seguro que a los europeos les ofrecerán una financiación blanda. Esos préstamos se convierten en nuestros países en inversión extranjera directa. Esa inversión es una asociación con las necesidades de incorporación de progreso técnico y cadenas de valor y desarrollo de la cooperación científica y tecnológica. Eso es muy importante También hay accesos directos a la banca europea, a la banca de desarrollo, que tiene unas condiciones especiales en el acceso al financiamiento. Entonces nosotros identificamos proyectos viables sostenibles de largo plazo, acordes con nuestros planes de desarrollo, Ese acceso es fundamental y seguramente los intereses serán más bajos que los de la banca internacional. Pero también en el GG hay un contenido de cooperación científica y tecnológica específicos para adecuar determinados sistemas para el desarrollo de infraestructura en las comunidades energéticas, en las de salud, o en las de conectividad y de digitalización, y esa cooperación termina siendo un componente , habitualmente no reembolsable. Esta combinación de formas de financiamiento y de cooperación hacen muy atractivo el proyecto del GG para Latinoamérica, y para Colombia en particular.

Las últimas semanas del ministro Umaña ha sido particularmente intensivas en materia de asociaciones comerciales para Colombia en diversas partes del mundo. Con su equipo del ministerio y con los expertos de la Cancillería y de otros ministerios, han tenido que redactar memorandos para las relaciones comerciales entre China y Colombia que firmaron la semana pasada en Pekín con la visita del presidente Petro, para el que presentaron en Bruselas en el Fórum Global Gateway, y para los que se entregaron en Abu Dabi en otro convenio con Los Emiratos Árabes Unidos.

El siguiente se presentará esta semana en Washington. “Es la propuesta del presidente Biden; un acuerdo de cooperación y desarrollo en los mismos términos del GG europeo. Incluye temas de inversión de sostenibilidad, mejora de las condiciones sociales. Varios países Latinoamérica van afirmar con él el compromiso hacia el futuro, para poder promover ese desarrollo sostenible conjunto. Estará presente el presidente Petro, la Cancillería y nosotros los del ministerio de Comercio”, nos comenta el agotado ministro que en menos de dos semanas ha volado a tres continentes diferentes. “Estar en el GG aquí en Bruselas, que ha dado una percepción de asociación estratégica para el salvamento de la humanidad en el tema del cambio climático, después de los trabajos previos que hemos tenido que realizar para tener los memorandos de entendimiento, para mí ha sido un gran momento, especialmente para Colombia, en materia de relaciones comerciales internacionales. El esfuerzo ha sido grande, agotador y maravilloso”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.