No habrá inversiones forzosas: este es el nuevo acuerdo entre el Gobierno Petro y los bancos

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles, el gobierno de Gustavo Petro firmó un nuevo acuerdo con los bancos en el marco de la emergencia económica, un estado de excepción decretado en febrero para atender la crítica situación que viven varios departamentos del país por las inundaciones causadas por el frente frío.

El acuerdo se llama “Abrigo: alianza bancaria por la recuperación integral y la generación de oportunidades”. Los beneficios llegarán a los afectados por las inundaciones en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, informó que el sector bancario entregará alivios para que los damnificados puedan cumplir con sus obligaciones financieras. En la segunda fase se entregarán créditos con condiciones favorables y créditos asociativos para que avance la reactivación económica en las zonas afectadas.

La banca y la administración Petro se reunieron varias veces para establecer este acuerdo. La medida es adoptada por el sector financiero para evitar que el Gobierno decrete las polémicas inversiones forzosas, en el marco de la emergencia económica.

Las inversiones forzosas son un mecanismo que obliga a las entidades financieras a destinar un porcentaje específico de sus recursos a financiar créditos que defina el Gobierno. Actualmente están vigentes a través de Finagro para el sector agropecuario.

Los alivios de “Abrigo”

El acuerdo incluye los siguientes puntos para los afectados que estén incluidos en el Registro único de Damnificados:

1️⃣Un periodo de gracia de hasta 12 meses en el que no se causarán intereses (dependiendo del plazo del crédito), se conservará la calificación crediticia, no habrá reporte negativo en centrales de riesgo ni ejecución de garantías.

“Durante el periodo de gracia e interés será cero, lo que implica un esfuerzo del sector financiero por cerca de COP 2 billones”, explicó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria.

2️⃣ Se suspenden los cobros ejecutivos y prejurídicos.

3️⃣ Un modelo de atención prioritaria y campaña de educación financiera. Desde el jueves 12 de marzo, cada banco activará un canal de atención para responder a las preguntas de los beneficiarios.

Los nuevos créditos de “Abrigo”

Además de los alivios, el acuerdo incluye nuevos créditos para impulsar la reactivación económica en los departamentos afectados. En la región, dijo Malagón, se entregan 1,8 millones de créditos al año, la meta es entregar un 15 % más, llegando a 2,1 millones.

Los nuevos créditos llegarán principalmente al sector productivo, aunque no se castigará la cartera de consumo. Los sectores priorizados serán turismo, agricultura e industria.

Malagón explicó que sobre este esquema de nuevos créditos se aplicarán instrumentos como garantías y redescuento para que bajen las tasas de interés.

“Cerca del 10 % de estos 2,1 millones de créditos, más de 200.000, vendrán acompañados de alivios del Gobierno: desde la garantía, que permite rápidamente otorgar el crédito, hasta la tasa de interés. Para aquellos que tengan una garantía por encima del 90 % por parte del Fondo Nacional de Garantías, la tasa no puede estar por encima del IBR más 6 %”, explicó Malagón.

¿Cómo le fue al Pacto por el Crédito?

El mes pasado, el presidente Petro anunció que se impondrían inversiones forzosas (que con el nuevo acuerdo quedaron descartadas) argumentando que la banca incumplió los compromisos adquiridos en el marco del Pacto por el Crédito, firmado en agosto de 2024.

El Pacto por el Crédito también evitó que el gobierno Petro promoviera un proyecto de ley para establecer inversiones forzosas, una medida que expertos y analistas consideran nociva para la economía del país.

Con ese acuerdo, firmado en agosto de 2024, el sistema bancario se comprometió a aumentar el crédito en COP 55 billones frente a los desembolsos entre enero de 2023 y junio de 2024 (para un total de COP 254,7 billones) para cinco sectores: la economía popular, vivienda e infraestructura, manufactura y transformación energética, agricultura y turismo.

El plazo de 18 meses que acordaron el Gobierno y los bancos terminó el mes pasado. El último informe de la Superintendencia Financiera de Colombia, correspondiente a enero, indica que las meta fijada partió de la expectativa de un mayor recorte en las tasas de interés, que hasta ahora no se ha materializado.

Los desembolsos con corte al primer mes del año, a solo un mes del límite, llegaron a COP 228,1 billones, un cumplimiento de 89,6 % de la meta total.

Entre el 1° de septiembre de 2024 y el 30 de enero de 2026, se han otorgado 34,4 millones de créditos, con una tasa de interés ponderada de 15,5 % efectivo anual.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.