“No hay desabastecimiento de alimentos por El Niño”: Ministerio de Agricultura

Pese a las altas temperaturas y a la ausencia de lluvias que se presentan en diferentes regiones del país por cuenta del fenómeno de El Niño, ni la producción de alimentos ni el abastecimiento de estos han registrado grandes pérdidas. Así lo aseguró el Ministerio de Agricultura este miércoles 30 de enero.

A través de un comunicado, la cartera señaló que, hasta el momento, no hay desabastecimiento de alimentos en el país. La ministra Jhenifer Mojica declaró que, incluso, hay sobrecosecha de varios productos, lo cual abarata el precio al consumidor.

“Todavía tenemos un parte de tranquilidad. Instalamos un Puesto de Mando Unificado desde el jueves de la semana pasada y hasta la fecha no se han presentado grandes pérdidas ni riesgos de desabastecimiento de alimentos, ni alzas en los costos que sean justificadas por los efectos de El Niño”, enfatizó Mojica.

En la misma línea, la ministra aseguró que las compras de cosechas a pequeños productores se mantendrán: “hay dos puntos neurálgicos que tenemos que atender para asegurar el bienestar de las poblaciones campesinas y de la ruralidad: uno es asegurarles las compras de cosechas a un buen precio. Por eso, toda la estrategia de abastecimiento nacional y lo que está haciendo ahora el Gobierno con la Agencia Nacional de Abastecimiento, que es un brazo de la Agencia de Desarrollo Rural. Segundo, con las agencias de comercialización locales y regionales, asegurar las compras públicas y con la transformación e industrialización”.

¿Qué alimentos han bajado de precio?

Durante este mes, el Sistema de Información de Precios (SIPSA) del DANE registró caídas de precios en varios alimentos, tales como verduras, frutas y leguminosas.

Tal es el caso de la cebolla roja y blanca, las cuales presentaron una baja considerable en su precio, teniendo en cuenta que en diciembre de 2023 había aumentado su valor. También cayó el precio del tomate chonto o de guiso, al igual que el de referencia milano (o de ensalada).

“Esto se debe a que parte de su oferta proviene de los cultivos instalados en invernaderos, por lo que las condiciones climáticas actuales no afectarían en mayor medida la oferta en los siguientes meses, teniendo en cuenta el fenómeno de El Niño. Dicho fenómeno, que provoca fuertes heladas y sequías, hace que en algunas zonas del país baje la producción de determinados alimentos”, indicó el Ministerio de Agricultura.

Otras hortalizas que presentaron una reducción en los precios fueron el chócolo mazorca, el pimentón, la espinaca y el fríjol verde en cáscara. Por el lado de las frutas, aquellas que tuvieron mayor oferta entre el 1 y 26 de enero fueron la guanábana, el aguacate hass, la mora y el limón. El plátano verde y maduro, la yuca criolla y las referencias amarilla y blanca de arracacha arrojaron variaciones positivas para la economía de las familias.

La ministra Mojica también destacó que otros alimentos como los huevos y algunos cortes de carne de res presentaron una notable disminución de su precio en sus cotizaciones en centrales de abastos como Corabastos, en Bogotá.

Respecto al precio del huevo, cabe aclarar que las bajas son un fenómeno “previsible” en las primeras semanas del año, como se lo explicó recientemente Gonzalo Moreno, el presidente de Fenavi (el gremio de productores avícolas), a este diario.

“Lo que pasa a finales de año, y las dos primeras semanas del siguiente, es que los colegios y padres están de vacaciones. Muchos no desayunan, porque se levantan tarde”, explicó Moreno.

Esto generaría un déficit en la demanda que lleva a los comercios a bajar los precios para estimular el consumo, y así salir de esos saldos en la mercancía.

En suma, no es que la producción del huevo, o la logística para su distribución y comercialización, se está abaratando. De hecho, en entrevista con este medio, Moreno detalló que tanto el maíz como la soya (que representan el 80 % de los costos para producir pollo y huevo) han aumentado entre un 200 % y 300 %. “No han disminuido, ni en el mediano plazo, pues no vemos una mejora. Vamos a tener todas las formas de lucha para que no suban más”, dijo.

